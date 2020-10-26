無開燈水警輪撞沉舢舨 扣查墮海男

【本報訊】一艘舢舨前晚在東涌新碼頭與水警輪碰撞後翻沉，舢舨上一名男子墮海，其後涉嫌危害他人海上安全被捕。惟有目擊者質疑水警輪事發時無開燈，懷疑因此導致意外。警方回覆時，拒證實水警輪有否開燈航行，但指涉事舢舨行駛時並沒亮起適當燈號，墮海男子亦沒持有效遊樂船隻操作人牌照，將他扣留調查。

目擊者黃先生指前晚8時許，在東涌新碼頭釣魚，當時一艘舢舨由東涌舊碼頭開往新碼頭，豈料於新碼頭對開，被一艘水警輪撞到後翻沉。黃先生指水警輪事發時無開燈，疑因此導致事故，「撞咗船之後，先見嗰隻水警小艇着返燈！」

指無有效操作人牌照

黃續指，他看到舢舨上一名男子於撞船後被拋落海。事後多艘水警小艇、一艘水警輪及一艘海事處船隻趕到現場，新碼頭岸上亦有救護車及消防車到場。擾攘一輪後，墮海男子由水警人員救起，送上岸由救護車送院。黃稱，聽到警員指獲救男子涉嫌危害海上安全。

警方最初回應稱，翻沉舢舨上一名25歲姓吳男子墮海受輕傷，其後被救起送往北大嶼山醫院治理，但沒提及水警輪當時是否沒有開燈。

本報追問下，警方指不會透露行動細節，但補充指前晚約8時，水警輪在東涌新發展碼頭對開海面，進行反非法入境及走私行動，其間發現一艘可疑舢舨，懷疑正從事非法活動，靠近期間懷疑與該艘舢舨發生碰撞。

警員初步調查相信，該艘舢舨行駛時沒有亮起適當燈號，該名墮海男子亦無持有有效遊樂船隻操作人牌照，他涉嫌危害他人海上安全被捕，被扣留調查。案件交由水警總區重案組跟進。