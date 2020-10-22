武漢肺炎︱恢復血漿救命 50重症者治療後30人好轉 6旬婦病毒量跌90%

武漢肺炎患者染疫後逐步康復會對病毒產生抗體，合適康復者捐出的恢復血漿能協助治療重症病人，包括抑制病毒量和炎症反應。本港至今50位曾接受恢復血漿治療的患者中，有30人病情好轉，17人出院，其中一名67歲患者本身有慢性病及曾進行化療，確診武漢肺炎後接受不同藥物治療病情都未見好轉，接受兩次恢復血漿療程才好轉及康復出院，肺纖維化情況亦大大改善。

香港大學內科學系臨床教授孔繁毅表示，美國總統特朗普早前接受抗體雞尾酒新療法，原理同樣是利用康復者帶有抗體的血漿，為患者進行治療，協助清除病毒和調節自身免疫系統，「當你清除咗個病毒，對之後（出現）炎症、免疫風暴都會大大改善，從而減低病人嘅死亡率同埋提高治癒率，呢個就係恢復血漿嘅原理」。

孔指，本港有50名重症患者曾接受恢復血漿治療，他們大多需要插喉、出現肺衰竭等病徵，接受抗病毒藥物後病情未見改善，在留醫第10至14日接受恢復血漿治療，至今17人能出院、13人情況穩定、9人嚴重及11人離世，死亡率約為22%。對比英國牛津大學同類研究，單純使用呼吸機的重症患者死亡率為41%。

ICU女病人兩度接受恢復血漿治療 一周後甩喉

孔憶述，其中一名67歲女病人本身患有糖尿病，曾因淋巴腫瘤接受化療和免疫治療，今年不幸感染武漢肺炎，初期使用蛋白酶抑制劑及利巴韋林治療均未見成效，整個肺部仍有7、8成發炎，使用10日瑞德西韋同樣沒有特別改善，一直留醫深切治療部和插喉，遂決定讓她接受恢復血漿治療，首次使用的3、4日內，其血液的病毒量就由每毫升10億計跌至約百萬至千萬，大跌9成。第二次使用恢復血漿治療後，肺部發炎情況亦大大改善，一星期後已可「甩喉」和離開深切治療部。

現時該女病人的肺功能已回復7、8成，可走兩三層樓梯，「差唔多返番去未感染之前」，狀況良好。而在400、500名到瑪麗醫院覆診的武肺病人中，約30人出現不同後遺症，包括味覺、嗅覺未完全康復，4至5人肺部出現纖維化等，但相信有關症狀在一年內都有望完全康復。

對於冬季疫情隨時來臨，孔預測在聖誕節前或會有較多留學生回港，輸入個案增加，但假如病毒沒有太大變異，機場和邊境感染控制做好，相信新一波疫情即使爆發，感染人數也不會太多，「一路直至有效疫苗出現前都要做（防疫措施）」。

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