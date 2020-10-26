戀上英識︱倫敦買樓談花賞葉說朗程

好友葉朗程最近加入英國置業專家組別，引起KOL一陣哄動。

葉朗程在英國讀書，不過，在英國蒲過，不等於是一名資深的Londoner。

我對Londoner的定義是：在倫敦的帝國學院與一群中國留學生一齊讀過電子工程、熟悉唐人街旺記酒家一碟乾炒牛河由一鎊半漲價到九鎊的過程，那幾年所謂「倫敦生活」，絕對不算數。

最低門檻都要好似城中某才子咁，除了在英國讀書，還要在倫敦WC1的地區工作過最少八年。至於是甚麼性質工作，是不是投資銀行（英國金融界在EC1以東，論郵區號碼EC不及WC，See？），並不重要，總之不是旺記酒家的經理。這就叫做倫敦專家了。

好了，言歸正傳：葉某得意地宣告在倫敦買的第一個盤叫做South Quay Plaza，發展商名叫柏克萊財團，市值港幣五百多億。

聽見葉朗程這樣曬命，我即刻嚇了一跳。柏克萊喎？美國長春藤大學同名，而前輩才女林燕妮小姐就是在柏克萊大學讀遺傳學的。

不過恕我冒昧：請問有幾多個真正的倫敦人會住在South Quay這種地方呢？此地區是倫敦的銀行金融城，凡有品味人士尤其真正倫敦客，工作是一個地方，居住一定要講空間和品味。

正如，對不起，即使你告訴我你在香港返工在IFC，但居住的地方在同一大廈四十樓走廊尾間了一間房，貪圖上下班方便，我會覺得你仍未夠上流。在IFC擁有一個俯瞰維港的office？你的住所應該遠離中環，譬如在渣甸山白建時道。

真正的倫敦人置業會在Zone2、Zone3之外，又或者倫敦在視覺範圍之內的衞星城市。李嘉誠在倫敦東南Deptford落釘，籌建香港城，證明眼光如炬。因為這個地點北望泰晤士河十一點位，就是大笨鐘。

買樓投資，跟實李生一定沒有錯。在Deptford隔籬的格林威治半島，更有一個碼頭，去金融城如City或Canary Wharf，有甚麼型得過在四月細雨中，跳上一艘輕便的小輪，十五分鐘就到市中心？

葉朗程說格林威治半島像將軍澳日出康城。Good point。請問日出康城十年來樓價漲了多少？認識的一個朋友二○一二年購入四百萬元，當時呎價約九千，今日已經漲了兩倍。

格林威治在倫敦以東，日出金融城，返工方便，確實是最先看見太陽升起的地點。據此戰略要塞，進可攻退可守。

我很同意葉君所說：在倫敦買樓心得專業猶在古典音樂之上。譬如同樣是鋼琴神童，聽中國的郎朗奏莫札特與來自俄羅斯的七歲神童Elisha Mysin，有甚麼精細的分別？葉朗程……論其外表俊朗、事業前程遠大，我不敢誇口勝過他。但論倫敦置業，對不起，我可不可以說最多他只是郎朗的級數，而郎朗最近慘遭英國的衛報修理，指為太過pretentious。

況且格林威治還有三間大學，校舍宏美。這個衞星市鎮是英國中產階級近年的熱門居住地，正如葉朗程公認是港女幻想世界裏的鑽石王老五，兩者是不是一定筍盤？到這個point上，我真的不敢judge得太誇張了。不知道葉君你呢？

作者陳思銘，九歲負笈英國，十四年後畢業歸來；如今身在港，心也在港，但思想始終停留在彼邦。smschan1@gmail.com

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