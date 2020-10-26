612基金現存款3,600萬元 料未來年半正審費2,200萬 吳靄儀籲不離不棄續支持

涉抗爭案訴訟審訊密集進行，協助抗爭人士的612人道支援基金自6月以來，開支急速上升，信託人之一吳靄儀周日在《蘋果日報》專欄透露，升幅最大的項目為法律費用資助、法援分擔費資助和還押在囚物資的補貼，以8月底的數字，三項支出的總額分別為5,300多萬元、近700萬元及350萬元，表示基金當前存款約3,600萬元，「需要市民一如既往，不離不棄繼續支持，才能應付未來18個月的支出和維持財政穩健。」

吳靄儀表示，已知從今年7月20日到明年4月20日的9個月，共有34宗案件已排期，涉及80位被告人，預計法律費用約1,100萬，以此為假設，18個月的正審費用將達2,200萬。

推「第二位大律師」資助計劃

她說經過信託人的商議和策劃，基金會推出兩項新的資助，其一是區域法院案件「第二位大律師」資助計劃，讓已獲得法援的被告人，在法援委聘的律師和大律師之外，可由其法援委聘的律師，在法援委聘的大律師的同意之下，增聘「第二位大律師」以協助出庭處理案件，由基金提供津貼。

第二位大律師認許年資須為5年或以下，以在案件初期已為被告人提供服務者為優先，基金以600宗件之半數為基礎，會撥備1,557萬元。

第二項計劃是預付裁判法庭正審法律費用，按基金擬定的費用標準，以排期所定日期估算，18個月的正審費用將達2,200萬元。

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