市民帶祭品沙嶺公墓悼手足

【本報訊】昨日重陽節，大量市民上山掃墓，有市民帶同鮮花及祭品，到羅湖沙嶺公墓拜祭悼念「手足」，並期望逝者能保佑12名送中港人。

警遠距離監視

昨下午起，陸續有市民前往沙嶺公墓拜祭，包括「守護孩子」成員陳伯。他們帶備香燭、鮮花、生果等祭拜，亦有人為無主孤魂送上心意卡（圖），內容不少是感謝「手足」參與抗爭，期待未來能與他們「煲底相見」。此外，亦有人帶上昨日《蘋果日報》頭版，期望逝者能保佑12名送中港人。祭拜期間，警方派員遠距離監視，但未有行動。

有市民與友人帶上鮮花香燭前來拜祭，至傍晚仍不願離開。他表示自己是繼清明後，今年第二度前來緬懷手足，坦言雖然逝者已矣，但希望藉悼念來給予自己動力，「唔好俾呢件事忘記咗」。

本港昨相對濕度下降至60%，天文台發出黃色火災警告信號，市民掃墓祭祖後留下火種，導致多宗山火，截至昨傍晚，消防處接獲逾70宗山火報告。其中林村郊野公園雞公嶺的火龍綿延數公里，入黑仍未救熄。有市民行山時目睹山火，指雞公嶺山火自昨早已一發不可收拾，濃煙沖天，「一出（元朗）西鐵站就聞到燶味」。

疫情下掃墓要遵守四人限聚令和口罩令，在鑽石山墳場和獅子山，大部份市民都有戴上口罩，惟不時出現五人結伴同行畫面，甚至一行10人上山，亦不時有人拉低口罩，其間有警員在獅子山截查上山市民。