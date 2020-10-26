【違法跟蹤】

前學生動源召集人鍾翰林等人去年1月在台灣被偷拍，相片被放上《文匯報》、《大公報》的頭版，稱他們暗會台灣總統蔡英文「密使」。台灣移民署昨表示，背後操盤的港人李彬豪在台灣不法從事跟蹤拍攝港青訪問活動，違反《港澳條例》等規定，昨被強制驅逐出境，一段時間內禁止赴台。鍾翰林向本報認為，強制驅逐的阻嚇性較低，最理想是讓李在台負刑責。

被台北地檢署調查期間，李彬豪自稱受香港偵探社Pi Investigation委託，才找上台灣偵探社「一統徵信」跟蹤並拍攝鍾翰林在台活動，照片其後交到《大公報》等媒體刊登。台北地檢署認為李行為可鄙，但內容不屬非公開活動，故不起訴。陸委會昨稱，李在台從事與居留目的不符的情報蒐集工作，強調：「政府絕不容忍此類涉及侵害人身安全及隱私的不當行為」，必追究到底。陸委會又指，除廢除李的居留許可外，他已遭公司解僱，在台居留身份亦已遭移除。

移民署點名大公文匯禁赴台

身穿風褸、短褲的李彬豪昨日清晨6時許，由台灣移民署官員押戒至桃園機場，辦理出境手續後，被押上長榮航班，9時41分抵達本港機場。對此，鍾翰林向本報表示阻嚇性低，是否能有效阻止同類事件發生存疑，不論是針對在台港人還是台灣本地人，最理想方法是讓肇事者在台負刑責。

鍾翰林稱，早從2016年起已不時被人跟蹤，至今無法確定跟蹤者身份。他認為即使是被跟蹤，只要不影響生活，也能以平常心面對，「在台灣、在其他地方、在香港都好，他們要去做這件事（跟蹤）都會很容易」。

台灣內政部長徐國勇昨稱，部份紅色媒體利用不法手段在台搜集情報，明顯利用台灣的自由民主進行滲透、傷害人權，其行為不為民主法治社會認同。移民署在新聞稿表示李已被管制，一定期間內不得來台，同時點名《大公報》、《文匯報》過往也曾以類似手法，抹黑赴台參與講座的港大法律學院前副教授戴耀廷，並直言兩家媒體已是「累犯」，案件水落石出前，將不允許兩家媒體記者赴台。

台灣近年亦有將與政治有關人士驅逐出境。東南衞視等大陸媒體早前在台設置攝影棚，並錄製政論節目，該台兩名記者今年7月被驅逐出境，陸委會當時指他們「在台從事與許可目的不符活動，已明顯違法」。去年10月，破壞台大連儂牆的大陸遊客、去年4月主張武統的中國人民大學學者李毅也被驅逐。

《蘋果》記者/ 陸委會