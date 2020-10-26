台示威者港經貿辦燒五星旗

【本報訊】香港台灣，唇齒相依。12港人被送中兩個月之際，「香港邊城青年」在台北發起遊行，與全球各地向中共抗議，提出立即放人等七大要求。遊行獲各大泛綠及台灣本土陣營支持，民進黨副秘書長林飛帆、銅鑼灣書店店主林榮基等都有出席。大會稱有超過3,000人次參與。參與遊行的港人表示，為了未來要出來抗爭。遊行尾聲，有黑衣人在香港經貿辦焚燒五星旗。

遊行昨午從台北捷運忠孝復興站出發，途經中國銀行大廈，到香港經貿文化辦事處表達訴求，有逾50個團體響應。遊行由一輛宣傳車帶頭，台北市議員呱吉、林亮君與港人輪流持麥克風發言，不時帶領群眾高喊口號。遊行人士普遍穿起黑色衣服，有人高舉寫滿「SAVE 12」的黃傘，也有人舉起寫有港獨標語的旗幟。當中最搶眼的是一個由黑色、黃色氣球製成的巨大「SAVE 12」標語。

林榮基：文明社會支持港人

在遊行隊伍中，「釋放12港人」、「光復香港 時代革命」等口號此起彼落，也有人用廣東話大喊「香港警察，知法犯法」。特意從嘉義前來台北參與遊行的林姓香港大學生表示，自己去年參與反送中運動，但父母並不支持，認為他「要為將來着想」，但他表示，如果不站出來抗爭，「在不自由的環境下生活也沒有意義」，故堅持出來遊行。

民進黨副秘書長林飛帆指，「12港人願意冒險離開家鄉，追求的是免於恐懼的自由，追求的是實現民主的自由、實現夢想的自由，就跟我們每個人追求的自由一樣」。同時籲大家繼續關注事件，而面對大陸越來越恐怖的手段，台灣會與香港站在抗壓第一線。

林榮基感謝台灣人支持，又指香港的價值觀念、人權與多數文明社會接軌，得到國際的關注，「證明香港人受到大多數文明社會支持」。他同時希望，台灣政府不要收緊移民條件，好讓支持台灣價值的港人可以移台定居。

遊行尾聲，有數名衣着全黑的男子在香港經貿辦門前，點燃手上的五星旗，現場抗議者拍手叫好。「香港邊城青年」理事長李芃萱向本報表示：「這次群眾的響應是很令人深刻的，人數上也達到3,000人次，我覺得是超乎預期的。」她表示，未來會在適合的時點配合國際串聯，也會應需求舉辦活動。

民進黨昨晚發聲明表示，香港年輕人為了信仰的價值跟更好的未來挺身，卻要面對中共與港府無理與殘酷的壓迫，台灣不可能視若無睹。台灣將持續結合民間與政府力量，力挺香港的自由。