武漢肺炎︱獅子山海洋公園人山人海 逾10人涼亭除罩合照 圍坐小圓桌食豆腐花

重陽節最後一日連假，天氣怡人，不少市民繼續外出郊遊「唞唞氣」，獅子山山徑和涼亭有大批行山人士聚集，多數人未有戴上口罩，並出現10多人除罩大合照的畫面，更有疑似一家5口人坐在獅子亭附近的士多旁的小圓桌進食山水豆腐花，未有理會日前衞生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲；在海洋公園亦有許多市民結伴到場，部份人拍照時未有遵守現場防疫標示，除罩留影。

海洋公園排隊入場未見社交距離

來到重陽最後一日假期，不少家庭和外籍人士到海洋公園遊玩，進場閘口位人潮如鯽，未能保持社交距離，多數人入場時雖有戴口罩，但每當要拍照時都選擇除下，現場職員未見阻止。

目前海洋公園為確保訪客於園內享有寬敞的空間及適當的社交距離，所有訪客均須提前於網上預約到訪日期，除了乘坐高離心力機動遊戲不宜戴口罩，樂園內其他地方都有呼籲客人戴口罩的標示。

根據食物及衞生局早前放寬部份社交距離設施，於室外公眾地方進行消耗體力的體能活動，或在郊野公園戶外地區毋須戴口罩，執法人員會按實際情況和各相關因素判斷是否接納相關合理辯解。

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