港大副校任命明表決 區議員批張翔用人唯親 學生會研採法律行動

港大校委會將於星期二開會，表決是否任命包括疑為中共黨委的兩名清華大學教授為副校長。多個民間團體及區議員表達關注，批評張翔用人唯親，染紅港大。港大學生會稱將於明天向校委會遞信，並會探討可否發起法律行動。

港大學生會會長葉芷琳指，校方過去一年一直強調校園不應被政治化，現在卻邀請身為黨委的申作軍作大學管理層，質疑如何能服眾。葉又指，若申成為副校長，將為中央管理小組的一員，與校長張翔背景相近的申將參與如清拆連儂牆等校政決策。「如果張翔班底喺中央管理小組逐漸擴大，未來港大嘅學術自由、院校自主，一定會土崩瓦解！」葉又批評，校方以學生會在任命掌管研究的副校長遴選事宜上並非最大持份者為由，未有就遴選諮詢學生會。

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葉強調大學應先進行盡職調查，及因事關重大，應公開一向保密的遴選委員會名單。她指據其了解，遴選委員會中過半數為中國人，亦有數名張翔的「親信」。

葉稱學生會將於明天下午的校委會會議前向校委會遞信，望委員了解如通過任命二人，將會終結港大的學術自由。

多名區議員亦批評張翔用人唯親，擔心若二人成為港大副校長會令大學被中共操控。南區區議員彭卓棋認為，港大在五中全會期間提出任命二人，是張翔向中共獻媚的舉動。申作軍亦被揭曾為「千人計劃」一員，前立法會議員范國威指，曾有參與該計劃的中國科學家，因涉嫌向中國提供美國的技術，被美國以間諜罪起訴。范質疑若申加入港大並掌管大學研究，是否亦會將港大的研究成果轉移到中國內地。

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