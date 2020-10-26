now新聞為河蟹申作軍疑屬黨員報道解畫：因應港大指媒體報道錯誤作「編輯改動」

now新聞台上周爆出高層涉「河蟹」報道風波，周六（24日）凌晨突刪去教育界立法會議員葉建源評論港大副校長候選人申作軍疑是中共黨員的片段。該台今日（26日）發聲明指，港大當日曾稱有媒體報道錯誤，指有關改動是「基於審慎原則」。葉建源稱其評論同樣審慎客觀，認為有關說法未能完全釋除外界疑慮。

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now今日發表題為「回應有關新聞台一則港大擬委聘兩名清華教授的評論」之聲明，指新聞台於24日有關新聞播出後，「得悉部份內容需待進一步核實，因而基於審慎原則作出若干編輯改動。」

聲明續稱，港大校方曾在當天的回應聲明中，指出有媒體報道錯誤，「新聞台於25日繼續更新及報道該則新聞，當中包括葉建源的電話訪問。新聞台將繼續聆聽各方意見、公平公正地為市民提供中肯及如實的新聞。」

消息人士：舊版本傍晚已採用 未有人提修改

「河蟹」風波被指由與中聯辦關係密切的now新聞及財經資訊主管陳鐵彪下令。有消息人士日前指，陳鐵彪繞過採訪主任，先後於24日凌晨及早上，兩度致電下令刪去葉建源於23日評論港大副校長候選人申作軍疑是中共黨員的新聞片段。陳早前就指控回應《眾新聞》時曾稱「我認為不適合咪落架囉！」

《蘋果》翻查23日晚上now新聞台深宵新聞、即「河蟹」前版本的片段，可見在播出葉的片段之先，已提及申作軍曾出現於清華工業工程系黨委名單中，以及「港大覆稱有媒體報道錯誤」一事。消息人士亦曾向《蘋果》確認，該版本在23日傍晚起已採用，自午夜前均未有人提出質疑及修改。

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葉建源：多間媒體均有報道 足證具新聞價值

此外，原版新聞片段亦顯示，主播的講稿未有指葉建源認定申作軍為中共黨員，僅稱他希望港大能作出澄清，「我哋唔係話歧視某一種背景，但係如果情況唔能夠令大家有信心，個（中共）黨員身份會影響到佢喺大學嘅工作、做法、方向，咁佢可能好多事情都要聽黨嘅指揮，咁呢個會對學術自由、對大學發展構成影響。」

葉建源今日回應now聲明指，他當日的評論同樣審慎客觀，「我冇指控佢（申）係黨員，只係認為港大有需要澄清呢個事實。」他續指，當日多間媒體報道申作軍疑是中共黨員一事，顯示這具新聞價值，若now新聞台以「審慎」為由、悉數刪去他評論此疑雲的片段，未能完全釋除外界疑慮。

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