武漢肺炎︱曾祈殷：若大規模強制檢測要全港停擺數天 籲政府諗清楚

財政司司長陳茂波昨日在網誌硬銷強制檢測，聲言針對不同範圍、目標群體的強制檢測，以至大規模強制檢測「是必不可少的防疫工具」，為恢復經濟活動的條件。感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，政府若要推行大規模強制檢測，要釐清檢測是區域性或只針對某些行業，又指香港是一個國際都會，若推行就很可能要將經濟活動停擺數天，政府做之前要「諗清楚」。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷今早在港台節目表示，若政府要推行大規模的強制檢測，法例上要有很大支持，政府亦要釐清檢測規模有多大，是區域性或只針對某些行業。他指，香港不是一個簡單城市而是國際都會，是一個金融中心和結算中心，若推行大規模強制檢測，很可能需要將所有經濟活動停擺數天，會影響到市民，政府做之前要「諗清楚」。

他又指，要有意思地檢測，需在短時間內做，出報告要夠快，亦要把市民「鎖死」，不可四處走，「驗完之後周圍走，萬一係確診者，又四處去散播，係冇意思」。

政府周五起容許本地旅行團人數至最多30人，曾祈殷認為，遊客參加本地遊時要有心理準備，若有團友中招，會被視為緊密接觸者而要檢疫。他促請政府要進行抽樣調查，檢查業界有否遵守措施，又指海上旅行團會較令人擔心，提醒海上遊的遊客不要因環境較空曠、大風，而除下口罩。他形容，現在放寬措施是「小試牛刀」，若情況理想，才可再商討是否放寬人數。

本地團放寬至30人 旅遊業促盡快恢復中港通關

旅遊業促進會總幹事崔定邦在同一電台節目表示，本地遊剛剛恢復，旅行團數目不太多。他表示，旅行社既要兼顧提供比較親民的價錢，亦要增加派發防疫物品，巴士容量減少，雖然每個旅行團可取得政府補助，但整體來說完全不可以維持旅行社生計。他又指，行程上要符合綠色生活遊的法例要求，預料仍要有一段時間才見到旅行團的數目增加，而客人仍有很多考慮，例如經濟環境等，他對於業界的業務會否顯著回升不太樂觀。

崔定邦認為，11月保就業計劃結束後，很多企業會如國泰捱不住，政府要「的起決心」解決疫情，表明如果不能盡快恢復與內地正常往來和通關，很難想像整體經濟可以捱多久。他解釋，日韓疫情雖然不算嚴重，但仍有零星個案，旅客未必很放心，東南亞很多地方亦有疫情，「環顧喺我哋身邊，最安全、最快（可以）復蘇業務嘅的確係內地，鍾意好，唔鍾意都好，大家要面對個現實」，又指現在連往來澳門的交通都停頓超過8月，情況非常不理想。

導遊工會：本地團反應差

香港導遊總工會理事長黃嘉毅則形容，本地團的反應很差，多數都不滿額，情況沒有預期中樂觀。他指，以前帶外地遊客去購物，每團有1000元收入及佣金，但本地團無可能設購物環節，只能逐團計薪金，現時一般每團有800元收入，直言現時內需遠遠及不上令到導遊有工開。

他又指，現時剛剛放寬本地團人數限制，客人都是「Call返來」的熟客，散客報名不多，形容市民對旅遊的意慾未回復，綠色生活遊資助亦不能刺激市民旅遊的意慾。

他指，距離恢復以前的生計尚遠，認為如要恢復旅遊業，單靠內需遠遠不足夠，而是要靠國內外，他期待健康碼實施恢復通關，指國內旅客佔本港旅客8成，但他預期恢復通關，旅客亦會有信心問題。

許樹昌：若希望通關 不應過份放寬防疫措施

中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目指，本港仍有隱形傳播鏈，病毒滲透性很強，因此間中會有源頭不明個案，不能說本港疫情完全穩定；若政府及市民希望盡快通關，防疫措施就不應「放得太鬆手」，亦要慎防「走漏」輸入個案。他認為，現時無疫苗，若本港持續出現零星個案，但無引起社區大爆發，市民都要接受。對於有演唱會即將舉行，他相信如有限制入場人數至半滿、隔開座位，場內無飲食，觀眾全程戴上口罩，歌手不握手的話，亦可以重開。

新加坡樟宜機場早前有兩名員工確診，許樹昌指，兩人之間並無接觸，相信兩人是社區感染個案，若14天內潛伏期無當地社區爆發，預料不影響本港與新加坡建立旅遊氣泡。他指，機艙每小時換氣20至30次，甚至比手術室換氣次數更多，只要乘客全程戴口罩、多洗手，問題不大。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！