譚耀宗：學者有黨委背景沒大不了

【本報訊】兩名清華大學學者申作軍及宮鵬獲推薦出任香港大學副校長，前者更被揭曾為中共黨委，引起外界關注港大染紅及影響學術自由。全國人大常委譚耀宗力撐兩大陸學者，又指內地很多人都有黨委背景，聲稱沒甚麼大不了；但教育界立法會議員葉建源認為，因外間有不同說法流傳，當事人或港大校方有需要作清楚明確交代。

譚耀宗昨日出席電台節目之後，被問到兩名清華大學學者獲推薦任港大副校長，會否影響學術自由時，認為清華大學是中國最高學府，全國許多青年學生都夢寐以求入讀清華，教師質素優秀，認為若有清華大學教授來港培訓人才是非常好的事情。

葉建源促港大明確交代

對於獲推薦任港大副校長的申作軍被揭是中共黨員，更加曾經任中共黨委，譚耀宗指內地很多人都有黨委背景，「如果你說他是中國共產黨員背景，內地很多都是中國共產黨員，這沒有甚麼大不了」。

不過，教育界立法會議員葉建源接受傳媒訪問時認為，港大應公開回應外界質疑，他又認為宮鵬及申作軍都曾任教清華大學，兩人同時出任港大副校長，未必有助港大多元發展，因兩人背景太相近：兩人均來自清華大學，兩人亦跟港大校長張翔同樣在加州大學任教，來自同一大學教授在一間大學任領導層是很少、很少出現，至於宮鵬是否曾任黨委、究竟是否中共黨員，葉建源指現在有不同說法，需要當事人或港大校方有清楚明確交代。