月薪逾33萬陳肇始WhatsApp賬戶被盜 料誤信騙徒交驗證碼或誤入木馬連結

月薪$335,100的食物及衞生局局長陳肇始，其一個WhatsApp賬戶早前被他人盜用，當局回覆傳媒時指，未有政府工作相關資料外洩。

食物及衞生局昨日（25日）回覆傳媒查詢時證實，局長陳肇始一個WhatsApp賬戶早前曾被他人盜用短暫未能使用，經資訊科技組人員跟進及檢查後，至今未有發現與政府工作相關資料外洩。

食衞局已通報資科辦及政府資訊保安事故應變辦事處，但未有交代賬戶何時被盜用等資料 。

資訊科技商會榮譽會長方保僑指，現時WhatsApp一般建議需要開啟兩步驗證碼，但駭客可能假扮WhatsApp團隊，要求用戶提供相關驗證碼，最終用戶被偷去控制權。另外亦可能是陳局長收到外來連結，打開後電話被木馬程式入侵，終被盜去賬戶。

方又指，現時發送SMS驗證碼方式存在漏洞，「網上可以撈到」，有德國銀行用戶亦曾試過被偷去兩步驗證碼。

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