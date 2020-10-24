專訪︱「賢學思政」逆流挺立 19歲召集人王逸戰緊抱初心：運用有限能力 發揮最大功用

「港版國安法」7.1頒佈前夕，由學生領袖創立的香港眾志、學生動源等組織先後宣佈解散，後者決定在海外成立分部，以免觸及界線含糊不清的《國安法》，但有年輕人偏向虎山行。現年19歲的王逸戰在今年初與同路人成立「賢學思政」，並擔任召集人，過去幾星期持續搞街站聲援12港人，他指自己有義務維繫港人對民主的堅持：「點解我哋要為咗一個條文不清嘅《國安法》，放棄我哋嘅初心？」深信各人只要願意走多一步，終能滴水穿石，實踐理想中的香港。

記者 何嘉瑤

由來自超過20間學校、約30名學生組成的賢學思政，成員中年齡最小的是中三學生。召集人王逸戰接受《蘋果》訪問時透露，組織的骨幹成員在去年反修例運動期間認識，一直互相交流對運動的見解；直至今年，眼見武漢肺炎衝擊下，港人忙於抗疫，加上有感運動正逐漸步入低潮，希望以學生身份，在社區內繼續推動政治議題，亦借此令港人對學生有所改觀。

隨着「港版國安法」頒佈，搞政治活動風險大增。今年9.6遊行，賢學思政4女2男便被警方拘捕，日前王逸戰更因開街站聲援12港人而連收兩張違限聚令告票。左報亦開始盯上賢學思政，被《文匯報》早前以頭版指控「煽暴播獨」。

成員公投決定7.1後繼續營運

紅線處處，稍一不慎便中招。今年準備重讀以應考中學文憑試的王逸戰坦言，曾有教師對他好言相勸：「﹙要﹚靜靜雞搞（組織）」，他也坦言因為組織活動令他與家人關係疏遠，但在家人與社運之間，他選擇了後者：「正如我喺一年前都以為香港係一個唯利是圖嘅地方……但就係上年，大家嘅行為已經改變咗我，大家嘅信念已經烙印咗喺我心入面」，指港人的力量，支撐他繼續堅持。

「其實我哋有喺6月30日晚投票，睇吓仲繼唔繼續（營運賢學思政），最後大比數通過﹙繼續﹚」，王逸戰稱成員一致希望在動盪局勢下，「運用有限嘅能力做到最大嘅功用」，決意要一息尚存，抗爭到底。

計劃籌款助612人道基金

對於被左報指控是「攬炒派」的學生組織，王逸戰笑稱：「只可以話佢哋作文能力強喇」，認為左報有意製造群眾輿論壓力，攻擊甚至監控不同政治立場人士，揚言賢學思政不會因為惡意、扭曲的抹黑而放棄，「係會有所顧慮，但唔會因而卻步」。

王承認，賢學思政未必能突破現況，立時喚醒港人對政治、香港局勢的關注，但他希望終有一日，港人能有獨立的政治思想與批判思維，不再「人云亦云」。

賢學思政已計劃在12月聖誕節期間，邀請同路人幫忙義賣，冀扣除成本開支後，將收入捐贈予612人道支援基金、台北「保護傘」等有關協助同路人的組織，身體力行支援抗爭運動。

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