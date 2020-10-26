國泰大裁員︱工會召緊急會員大會 場外百人穿白衣聲援 空姐斥新合約侮辱猶如「奴隸制」

國泰航空裁減8,500職位後，進一步脅迫倖存的員工接受廉價合約，僱員下月4日前須簽署大幅削薪的新合約。國泰工會今午在諾富特東薈城酒店召開緊急會員大會，收集員工意見。但因場地所限，未能容納所有會員出席，在酒店入口外，約有百名國泰員工和家屬聚集，身穿白衣聲援工會，並對新合約條款表達不滿。商場派出數名保安員戒備。

國泰空中服務員工會下午1時起召開緊急會員大會，因限聚令酒店會議室只能容納50人，大批未能參與會議的會員聚集在東薈城入口外。任職空勤人員9年半的Bonnie不滿國泰新合約條款，永久剝削員工薪酬，除了收入大減，更不保證往後日子不會再削福利，「入面好多條文都寫得唔清楚，公司好似戴定頭盔咁⋯⋯遲啲福利任佢點改我哋都要接受。」她希望以行動支援工會，並企出來向國泰明言「就算簽新約都唔代表贊成決定」。

質疑國泰意圖矮化工會地位

國泰早前發出內部電郵，表明不會就新合約與工會談判，亦無能力更改合約條款。Bonnie批評國泰有意矮化工會地位，「係唔係已經不再重視工會呢？令工會失去咗為我哋爭取權益嘅位置。」但她直言，對事情出現轉機不敢抱好大期望，但在關鍵時刻必須身體力行，答謝工會長久以來的貢獻。她暫時未就會否簽約作決定。

國泰以額外津貼利誘員工盡早簽約，若在本周三（28日）或之前簽署新合約，可額外獲發津貼3,000元至7,000元不等，按職級而定。任職空勤人員6年半的羅小姐指，不認為所謂獎金吸引，因金額遠遠不能彌補新合約下的剝削。她指，新合約下，薪酬計算取消「多勞多得」機制，為各個職級的基本月薪及額外飛行津貼「封頂」，薪酬比以往少三份之一，「好侮辱我哋，好似奴隸制咁⋯⋯ 就算簽咗（約）都唔會長做」。

憂簽新合約亦無保證將來不會被裁

她強調，機組人員絕對願意和國泰共度時艱，但應為減薪設期限，與管理層減薪方案看齊。她又質疑，即使倖存員工過渡至新合約，亦不保證日後不會被裁，「到時嘅賠償可能仲差過而家」。

對於今有過百員工聚集聲援工會召開緊急會議，她感到鼓舞，「證明成個crew community（機組人員群組）睇法都係一致」。她批評，國泰管理層一向都未有尊重過員工睇法，「起碼比公司知我哋好不滿」。

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