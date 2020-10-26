黃圈永續須融入生活 「香港5.1黃金周」搞手倡辦年宵展覽

支持「黃色經濟圈」已成為香港人表態的重要行動，不論「香港5.1黃金周」還是「10.10全民感謝日」，均獲逾2,000間商戶參與，為「黃圈」創造超過1億港元收益。「香港5.1黃金周」搞手之一的Tommy認為，黃圈若要持續，長遠要融入港人的日常生活，認為未來的活動可以更多元化，如舉辦年宵及展覽等。

記者 林俊謙

作為撐黃圈活動搞手之一，Tommy日常生活都盡量支持黃圈。他接受《蘋果》訪問時稱，最高紀錄一日內幫襯6間黃店餐廳，「食飯後買嘢飲，之後再食甜品，呢個係一個午餐；晚上再重複一次」，笑言身形因此「肥咗唔少」，連平日買衫及配眼鏡，亦盡量幫襯同路人而非大型連鎖品牌；剛過去的「10.10全民感謝日」，他亦身體力行光顧黃店。

Tommy直言，武漢肺炎疫情影響及政府打壓下，不少黃店被迫結業或面對極多挑戰，而《國安法》立法後，黃圈營運遇到更多困難，包括有商戶因張貼文宣遭警告，或不獲業主續約，亦有黃圈平台停止運作，「（運動嘅）熱度好似慢慢冷卻咗」，慶幸仍有類似「感謝日」活動，「叫大家出嚟支持返呢啲小店」，而現時很多小店亦設有外購服務，令市民支持黃店較以前容易。

黃圈屬「自由消費」 合法撐自己人

但他認為，「黃金周」與「感謝日」等活動對黃店而言「只係一個bonus」，長遠更重要是港人要將黃圈融入日常生活，認為未來黃圈應更多元化，集結力量舉辦不同活動，「例如搞年宵，同埋一啲撐本土創作嘅展覽，去撐不同層面上嘅同路人」。

他以早前不少香港人支持《十年》導演周冠威所拍攝的電影《幻愛》為例：「都係黃圈做到幾重要一件事，就係香港人撐返本土製作」。本年初政府以疫情為由取消新春年宵，一些地區發起民間「和你宵」活動，反應也不俗。

雖然《國安法》陰霾下，黃店未必能如過去般，公開播放抗爭歌曲或貼滿文宣，Tommy強調，黃色經濟圈涉及的是「自由消費」，「唔係一個非法嘅行動」， 純為「自己人撐自己人」，因此就算在《國安法》下限制增多，「咁咪照繼續做囉，只係體驗有啲唔同咗」。

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