富臨皇宮︱總裁狼死僭建3村屋變萬呎豪宅 樓價暴增3,220萬

富臨集團在去年反修例風波中被指靠攏福建幫，《蘋果》日前揭發其行政總裁楊維將觀塘商廈間成多間劏房出租牟利，違規足足8年。《蘋果》最新調查再發現，楊維旗下位於元朗錦壆路的居所，同樣涉多項違規僭建，玻璃屋、磚屋、巨型簷篷樣樣有齊；由最初批準興建每層面積不超過700方呎的3幢「村屋」，擴建成近萬呎的「富豪巨宅」。地政處巡查後確認有違規擴建及僭建，已發警告信要求糾正，否則將釘契及採取進一步行動。

富臨集團行政總裁楊維的居所位於元朗錦壆路私人地，毗鄰錦綉花園。私人地內分別設3幢3層高村屋，1幢長形平房、露天泳池、標準籃球場、巨型園林錦鯉池塘及池畔涼亭等，佔地面積約7萬方呎，並以高牆大閘分隔，取名「維苑」。

9年前公司名義獨資購入改建

查冊顯示，整幅地涉及7個私人地段，上世紀60至70年代分別由姓郭、姓林等不同人士持有，後來輾轉易手予私人公司，2009至2011年由「中飛發展有限公司」以6,470萬元一併購入，再改建、裝修至現有規模。該公司由楊維一人獨資持有，公司秘書為富臨集團首席財務官伍鑑津。

翻查涉事地段的地契文件，大部份原屬農地，部份地段於上世紀70年代獲發建屋牌照（Building Licence），容許土地持有人興建最多3層，每層面積不可多於690方呎的小型屋宇（Small House，下稱村屋）。現存「維苑」內共有3幢村屋（下簡稱村屋A、村屋B及村屋C）。

僭建玻璃屋設小童滑梯

位於泳池邊的村屋A及村屋B，上世紀80年代新落成後，被發現每層面積超出牌照條款限制42方呎，地政處遂發信要求時任業主繳付11.2萬元附加費，以作相應豁免，同時限制有關村屋不可再作改建或加建。

惟現時所見，兩村屋明顯再被擴建。村屋A的地下樓層額外搭建了一個面積約600呎的全玻璃構建物，令地下樓面面積擴展至逾千呎。航拍所見，玻璃屋內有大型沙發，鋪有地毯，設小童滑梯，估計用作遊戲室；村屋B主建築旁亦加建了一個面積約200呎的平房，外圍搭建一幅巨型金屬簷篷。

翻查Google衛星圖，涉事地段原被大量樹木草叢覆蓋，至2012年，即楊維購入後曾進行大型工程，樹叢被清理，地面被重鋪，涉事玻璃構建物及平房則在2013年後加建出現。

最誇單棟僭建1,600呎 落地玻璃健身室眺巨池塘

村屋C的僭建情況最誇張，地契文件同樣規定只可興建每層不多於700方呎的3層村屋，惟由落成至1993年已被人違規擴建5,200多方呎，地政處向當時業主罰款463萬元，並發出「暫准書（Letter of Toleration）」了事。

而楊維在2009年購入該屋後，「發水」擴建情況持續。根據Google衛星圖片，該屋地下、2樓及3樓位置分別在2016年及2017年被逐步擴建（見下圖），粗略估計面積約1,600方呎。其中2樓的擴建部份被用作健身室，以落地玻璃覆蓋，外望屋旁巨型錦鯉池塘。

村屋A旁邊另有一個面積約1,300方呎的長形平房，早於楊購入前已存在，未知原本是舊有寮屋還是農舍；惟在2013年同樣被擴建多300方呎。

總括計算，自楊購入該地後，被擴建的室內面積足足約達2,700方呎，如以毗鄰錦繡花園的平均呎價計算，涉及樓價逾3,220萬元。

露天搭巨簷篷 闢停車場錦鯉池

除了室內面積，現時其他露天位置搭建多幅巨型金屬簷篷，最巨型一幅被闢作泊車間，最少泊了5部私家車；另一幅簷篷底用作小型錦鯉池。

地政總署回覆《蘋果》查詢指，經視察後確認上址有未經批准擴建，亦有玻璃屋等未經批准構築物，違反地契條款。該處已向業權人發出警告信，若限期內未被糾正，該處會將警告信送交土地註冊處「釘契」，並保留進一步執行契約條款行動的權利，同時已就上址懷疑僭建／擴建事宜轉介相關部門跟進。

富臨集團回覆指，有關事件屬主席楊維的私人事務，與富臨集團無關聯，集團對此不作回應；楊維本人亦未有就事件作回應。

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