【本報訊】now新聞台爆高層涉「河蟹」報道風波。與中聯辦關係密切的now新聞及財經資訊主管陳鐵彪，被指繞過採訪主任，兩度下令刪去立會議員葉建源評論港大副校長候選人申作軍疑是中共黨員的片段。陳直認不諱：「我認為不適合咪落架囉！」立會議員斥有關審查助紂為虐，促陳交代。

上周五有消息指兩名清華大學學者獲薦任為港大副校，其中申作軍的名字自2014年便有文件記錄他為清華工業工程系黨委委員。教育界立法會議員葉建源當日公開質疑申若是中共黨員，其身份恐損害本港學術自由，now新聞台6時半及其後的新聞報道亦有輯錄葉的發言，長達33秒，並一直在now新聞台及其流動應用程式上報道。但翌日凌晨12時許，正在休假的陳鐵彪突致電新聞部，要求刪去該段新聞。

休假期間兩度下令

消息指，由於新聞台大部份員工午夜12時後下班，只會重播早前錄影的新聞，故負責同事只好將該節新聞悉數刪去。陳24日早上再致電負責管理新聞台流動應用程式的員工，要求將題為「葉建源冀港大澄清申作軍是否有黨員背景」的報道下架。有關申作軍及另一候選人宮鵬其背景之報道，則獲保留。

now將有關葉的評論下架逾一天後，昨午終以葉回應譚耀宗談及港大副校長事件而重見天日。據悉，陳鐵彪昨日仍休假，有關決定與他無關。

陳連續兩日休假，至今未向員工解釋刪除報道的原因。消息人士表示，多名員工事後曾向新聞台的採訪主任查詢刪改的原因，但未獲正面回應，懷疑陳下指令前未曾與其他採訪主任商討。

本報昨向陳鐵彪查詢事件，截稿前未有回覆。他較早前回覆眾新聞查詢時曾表示，「我認為不適合咪落架囉」，並隨即掛線。陳昨再以WhatsApp書面回覆補充，稱由於報道當晚有部份內容仍需進一步核實，港大校方也在回應聲明中指媒體報道中有錯誤。而now新聞台已播出主要訊息，「不合適在未確定的消息上再加揣測性的評論。」

葉建源向本報表示未有留意有關事件，並指雖對有關刪改感奇怪但沒有主動查問，「如果佢哋認為（對公眾觀感）有影響，咁應該主動交代。」

資源傳媒人、議會陣線召集人毛孟靜指，正值香港新聞自由連番受壓，風雨飄搖之際，再傳出now新聞涉嫌自我審查之舉，一副助紂為虐之態，令人扼腕，「一整個電視台的新聞運作，竟由一人的一念喜好話事，貽笑大方，非常不堪。」

毛孟靜認為，新聞自由以公眾知情權為依歸，牽涉重大公眾利益，「懇請主事人陳鐵彪三思。他欠香港社會一重要交代，不然請即辭職謝罪。」