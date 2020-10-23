槍會趕於地政署行動前清理山頭射擊垃圾 環團促強制定期清理兼按地契處罰

香港槍會附近一帶的山頭積滿射擊垃圾，環保團體早前曾收集泥土化驗，發現有樣本重金屬含量嚴重超標，負責批地的地政總署一批被指沒有盡責作好監管角色，放任香港槍會長年破壞及污染環境。據悉地政總署已就事件召開跨部門會議，並考慮採取進一步行動，而槍會亦開始清理射擊垃圾。環團促請政府應要求香港槍會制訂預防及定期清理的措施，否則不應回復飛靶射擊，部門亦應按地契予以處罰。

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環保團體綠惜地球表示，地政總署已於10月8日就事件召開跨部門會議，正諮詢法律意見，考慮採取下一步行動。一直對事件迴避的香港槍會亦已開始清理射擊垃圾，並暫停飛靶射擊活動。綠惜地球於10月22及23重返槍會附近山坡，目睹約10名工人清除雜草，並清走大部分膠塞，堆出超過80袋約40公升的黑色垃圾袋。

綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝指出，早前在槍會附近山坡抽取的其中8個樣本中，全含有害重金屬鉛、砷（即砒霜）及銻，而且超標嚴重，最高超標274倍。現時政府部門與槍會終踏出第一步，但即使槍會有派人清理現場，但仍遺下數以十萬粒計的鉛粒於通往城門水塘的引水道亦見飛靶碎片，反映僅靠清理，無法治本，「地政總署與環保署必須主動協調，界定污染範圍及程度，同時要求香港槍會制訂預防及定期清理的措施，否則不應回復飛靶射擊，部門亦應按地契予以處罰。」另外，政府在引水道附近進行清理工作，綠惜地球強調相關部門應記錄在案，並向污染者追討，而非用公帑為其「埋單」。

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荃灣區議會於10月22日召開環境、衞生及氣候變化委員會時，地政總署指目前正諮詢法律意見，並且已去信槍會要求清理。而香港槍會代表指出，已制定3項措施，包括自10月9日開始，進行為期兩個月的清理工作、進行射擊阻擋工程、以及加建鐵絲網防止遊人進入。荃灣區議會環委會主席譚凱邦認為環保署應主動監督除污情況，在除污前後亦應檢測土壤裡的重金屬，以確保香港槍會徹底除污，而荃灣區議員趙恩來要求香港槍會交代完整的清理計劃。

地政總署回覆稱，荃灣葵青地政處一直就傳媒及環保團體關注的環境問題與相關部門滑通和去信提醒香港槍會需妥善清理其射擊殘餘物。香港槍會於本年9月初回覆，指已暫停於用地內進行射擊活動，並已展開清理射擊殘餘物及加建圍欄， 以防止其射擊殘餘物流出槍會範圍。

鑑於有關土地契約條款內容牽涉其他部門的範疇，地政處需依據相關部門的搜證及專業判斷，以判斷是否出現違反地契條款的情況，當中包括透過文書或會議形式向相關部門查詢及交換意見。如證實有違反地契條款的情況，地政處會採取執行契約條款行動。

環保署回覆稱會繼續與地政處就地契跟進工作保持溝通，如有需要，環保署會提供有關土壤取樣及檢測的技術意見。

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