本研社首發現離岸公司參建丁屋難查罪證

新界鄉郊土地不但疑似「套丁」情況加劇，本土研究社報告發現，丁屋有向漁塘等生態敏感地擴散的趨勢，亦首度發現有離岸公司參與丁屋屋苑發展。本土研說，丁屋本身已是浪費土地資源和衍生大量規劃問題，若再有人透過「套丁」謀利，只會違反丁屋原意，用離岸公司也更難追查疑似「套丁」個案。地政總署指，過去3年有183宗懷疑「套丁」個案轉介執法部門跟進。

《蘋果》上周隨本土研究社到元朗多處視察，其中大井圍有約20幢新建丁屋，毗連魚塘和大片濕地。本土研成員黃肇鴻說，翻查Google Earth衞星圖片，發現該處2000年時仍是魚塘和綠地，惟隨後陸續乾涸和被填平，至約2018年開始興建這批丁屋。他說，大井圍毗連近年捲入發展爭議的豐樂圍保育魚塘南面，憂慮生態敏感地帶周邊起屋，將逐步蠶食魚塘生態。

黃肇鴻指，留意到新發展區周邊興建丁屋屋苑成為新趨勢，尤其過去十多年新界發展重心均位處新界東北、元朗南、洪水橋等，新發展區刺激周邊地產潛力，令該些地點容易成為疑似「套丁」活動的集中地。他說，如鄰近新發展區的丁屋屋苑牽涉「套丁」，不但違背丁屋政策原居民自住的原意，更讓人從中謀利，亦顯示地政處無視新發展區周邊的特別高的「套丁」風險。

黃肇鴻又說，報告首次發現，元朗有新丁屋屋苑的發展商當中，有英屬處女群島離岸公司（簡稱BVI公司）在內。他指，由涉事BVI公司持有的丁屋屋苑亦懷疑涉及「套丁」，「唔敢講係新模式」，但只是抽查即發現如此情況，擔心日後要追查疑似「套丁」涉嫌違法行為會更困難，因公眾或政府未能透過查冊得知BVI公司董事等資料。他說，這意味只有政府才能把關，不應將丁屋申請批予BVI公司。

黃指，丁屋本身已是浪費土地資源和衍生大量規劃問題，本港土地短缺，港人亦因去年社會事件更關注鄉紳利益，促政府盡快打擊「套丁」，包括暫緩處理新丁屋屋苑的完工和轉讓程序，以徹查申請人的背景，及訂立疑似「套丁」鄉村管制和觀察名單等，加強阻嚇力。

地政總署回覆說，前年至今年9月共有183宗懷疑「套丁」個案，轉介予執法部門跟進。署方指，為打擊懷疑「套丁」個案，分區地政處去年底起處理小型屋宇申請時，會主動向申請人提出有否涉及「套丁」的問題，要求所有申請人在申請階段已作出陳述，而非如過往收到「套丁」投訴後再安排跟進。署方指，如任何人士透過虛假陳述或詐騙行為，騙取政府的審批是違法行為，分區地政處會將有合理懷疑的個案，轉交執法部門調查。

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