健康online︱小腸氣細路仔都會有？腹部有腫塊凸出家長勿忽視嚴重可致腸塞

俗稱小腸氣的腹股溝疝氣並非只是成人才會患上的疾病，小朋友亦會中招，尤其在跑跳或哭鬧後，腹部突然脹起出現腫塊，或同時有肚痛情況。小兒外科醫生表示，兒童小腸氣會造成小腸等器官，經腹股溝缺口凸出來，嚴重可致腸梗塞等急性併發症，家長莫忽視。幼童若腹部異常脹起、急性肚痛或嘔吐發作，都應盡快求診。

小兒外科專科醫生王珮瑤表示，外國曾有研究指兒童往急症室求診個案中，約10%與急性腹痛有關，當中約20%至30%要接受手術治療，病因包括小腸氣、急性闌尾炎、腸套叠等問題。另外，足月嬰幼兒小腸氣的發病率約3%至5%，早產嬰兒的有關發病率較高為30%左右。

小腸氣是兒童常見疾病，多屬間接型疝氣，跟成人或老人小腸氣不一樣。腹股溝即大髀罅位置，是位於腹部與大腿交接處、靠近腹部的一個斜向管道，若發育時沒有正常閉合，便會在腹股溝處形成缺口，貫通腹部。所以腹腔內的器官如小腸、卵巢或腹網膜等，可經此缺口凸出來，甚至會跌入男童的陰囊或女童的會陰內 ，造成異常腫脹。

由於最常見是小腸經缺口凸出，故俗稱小腸氣。兒童小腸氣患者中，男童相對較女童多，除了早產嬰兒較易有小腸氣問題，遺傳因素也有影響。另外，有些情況會較易誘發兒童患上小腸氣，例如哭鬧、跑跳、咳嗽、「谷大便」或拿重物，引起的腹部受壓，會令器官凸出來，引致腹股溝出現不同大小的腫塊。王稱，當有腸臓凸出時，病人會感到腹部有東西墜住、覺得重，甚至乎會覺得痛。大部份病人當身體放鬆或平躺後，腫塊會隨之消失，但再長時間站立或肚子持續出力，腫塊又會再走出來。

王指，曾有約2歲男童病人，連續一個月每天到室內遊樂場玩跳彈床及波波池後，出現急性肚痛及腹股溝腫塊，求診檢查發現有小腸氣問題，須緊急將小腸氣推回腹腔復位，之後接受手術治療。臨床上也不乏女童患小腸氣個案，曾有3個月大女嬰被家人發現，右腹有異常腫塊，「父母起初無諗過女仔都會有小腸氣」，只擔心罹患了腫瘤，最後確診小腸氣，接受手術治療後痊癒。另有一名10多歲求診少女，早於兒時曾因急性小腸氣，導致兩邊卵巢壞死，需切除卵巢保命，少女進入青春期要靠荷爾蒙治療幫助發育。

醫生一般可透過臨床檢查、向家長查問病歷、觸診或超聲波檢查，為兒童診斷出小腸氣問題。治療方法例如利用全身麻醉手術，包括傳統開切或腹腔鏡手法，縫合腹股溝的疝氣缺口，預防再出現症狀及併發症。

王指，兒童小腸氣不會自行痊癒，若凸出的腸臟在腹股溝受壓，血流不暢順，便會造成腸梗塞，或缺血壞死等急性併發症，病人會突然感到劇烈痛楚，出現嘔吐、腹脹、排便不順等症狀，切勿忽視。她提醒家長若懷疑子女有相關症狀，如突然肚痛、腹部有腫塊、嘔吐等症狀，應盡快帶往求醫，並同時用手機拍下腹部異物突起時情況，有助醫生作出診斷。

另外，要預防兒童小腸氣發作，建議要避免一些會增加兒童肚內壓力的行為，例如過度跑跳，亦要培養健康飲食以維持良好大便習慣，留意天氣變化，提防兒童出現感冒咳嗽等。

兒童小腸氣的常見症狀及表現

●腹股溝處出現脹起腫塊，腫塊有機會伸延到女童會陰或男童陰囊，引起不適、煩躁或痛楚，常發生在哭鬧、跑跳、谷大便、站立時間長、拿重物或咳嗽期間。

●當身體放鬆平躺後，脹起的腫塊會縮回腹腔，驟似消失（又稱「可復性疝氣」）。

●肚子若持續用力，令肚內壓力上升，腫塊會再出現。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！