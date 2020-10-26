港大準副校︰枱底交易傳聞屬惡意誹謗

【本報訊】港大委任新副校長的風波越鬧越大，多個團體及港大學生會代表今舉行記者會，要求港大延後兩名新副校的委任安排及徹查兩人背景。繼新副校人選之一的清華工業工程系系主任申作軍被指為中共黨員後，另一人選、清華大學理學院院長宮鵬亦捲入「枱底交易」疑雲。宮被指協助時任中國科技部長徐冠華之女徐冰入讀加州大學柏克萊分校環境科學、政策與管理學系，以換取資助研究，惟宮否認。

港大將薦任兩名清華學者擔任副校長（研究）及（學術發展），外界憂慮港大勢將染紅，港大學生會昨發起聯署聲明，要求校委會延後兩人的任命並展開候選人背景及利益衝突調查、公開遴選兩人的委員會名單及準則，及要求被指是中共黨員的申作軍，向學生及公眾作政治申報。

被指收錢送高官女入柏克萊

聲明指，申作軍及宮鵬二人的背景與政治聯繫均被質疑，「校方自去年一直強調校園不應成為政治角力的場所，卻打算委任有明顯政治聯繫的候選人進入決策層，處理人士任命以及掌管研究方向。此舉不僅違背校方守護院校自主以及學術自由的承諾，更是公然敗壞港大聲譽。」聲明批評校方至今拒絕正面回應申作軍是否共產黨黨委。

聲明稱校長張翔曾與兩位候選人於加州大學伯克萊分校共事，絕對構成利益衝突。校方應公開回應。

內地網站早年流傳一篇題為《科技部長三角忽悠：二流大學女兒變一流大學博士》文章，指時任中國科技部部長徐冠華的女兒徐冰當年本科經濟系畢業後，欲到美國升學，於是要求2001年起獲加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）環境科學、政策與管理學系聘為終身教授的宮鵬協助。徐冰最後成功入讀該校，並取得碩士及博士學位。

本報向宮鵬、徐冰、加州大學柏克萊分校及港大查詢事件，宮鵬委託港大回覆否認指控。他重申在柏克萊分校獲得的報酬及研究資金均有清晰記錄，網上流言均屬惡意誹謗，保留追究權利。他指柏克萊分校招生嚴謹，不可能受個別人士干預。港大發言人回覆指，大學人事任命需通過所有程序才會公佈，現時不宜評論。