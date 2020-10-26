家住荃灣公屋　李父：冇人通知

【本報訊】遭台灣強制驅逐出境返港的港人李彬豪，依程序返港後要在機場亞博館做武肺測試，再返回居所強制檢疫14天，惟昨未見他返回荃灣住所，李父對兒子在台灣從事不法跟蹤活動，以致被逐出境，表示：「唔知道，冇人通知。」

指兒子曾在偵探社兼職

李彬豪家住荃灣公屋，記者上門追訪，李父隔住鐵閘大門回應，稱兒子在台灣留學數年，只知他在港期間，曾到偵探社做兼職，赴台後是否有繼續，李父不太清楚：「𠵱家有做嘢，好似做緊電子嗰樣嘢！」

對於兒子因在台從事不法跟蹤拍攝活動，昨晨被驅逐出境，李父說：「唔知道，冇人通知」。不過其語氣相當淡定，沒半點驚訝或擔心之情，最後只說：「我唔答你咁多喇」，匆匆關門。至晚上8時許，記者再到上址查看，已沒人應門。此外，被指委託李進行跟蹤的香港偵探社Pi Investigation，租用長沙灣廣場11樓的商務中心，昨天因周日假期沒有開門。

台灣消息稱，李彬豪在台灣素來協助香港的偵探社作中間人，主要協助一些跨越港台的跟蹤事宜。較早前Pi Investigation委託李找駐台偵探社跟蹤鍾翰林等人，偵探社表示事關重要，「跟蹤者都是台灣人，不放心」，要求李也親自參與，承諾會給予酬勞。李找上台灣的「一統徵信」，同時也「落手落腳」加入跟蹤行列，其間他發現跟蹤者中，不乏香港傳媒。