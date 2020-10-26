泰國過去一周多的示威現場，不時有警員被攝得高舉示威者的三指反抗手勢。多名警員受訪同聲表示，不認同武力鎮壓示威。

一名21歲的警員匿名受訪，指本月15日按上級指令到曼谷驅散聚集在總理辦公室外的示威者，目睹同袍對示威者拳打腳踢，「我認為毫無必要。這令我作為人感到羞恥，覺得自己像個懦夫，違背原則」。他直言支持示威，對於警隊內部的貪腐、在疫情下凸顯的經濟不公和王室的奢華揮霍感到憤怒，「自（泰王）加冕後，警隊被迫服務王室」。

內部分裂成多個派系

另一名28歲警員透露，「我認識的警員中，逾70%同意學生訴求。我們希望看到泰國政治改變。因為改革警隊可退止貪污和改善我們的福利」。

那黎宣大學東協研究中心講師錢伯斯（Paul Chambers）分析指：「這個軍隊主導的政府管治下，從各省縣調派前來的警員特別對學生示威者同情。他們憎恨政府，不喜歡泰王，尤其現任。警隊內分裂成不同派系，就算是負責鎮壓示威的警員對此也不太團結。」分析預期如政府加大力度鎮壓，會有更多警員和公務員表態支持示威，可為運動注入力量，使備受抨擊的政府更難站穩陣腳。

警方副發言人回覆指，警方對示威者採取的行動符合「國際標準」，警員有權表達意見，但他們同時是政府人員，執勤期間必須遵守內部守則。

美國《華盛頓郵報》