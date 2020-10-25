西環集中營：京冷待林鄭　建制跟風唔畀面

立法會早前復會，不過正如季陶休假前所說，復會的並非新一屆議會，而是史無前例押後選舉下的延任議會，甚至連特首林鄭月娥原訂復會宣讀的施政報告，也因要先和北京開會商討而押後，何時再宣讀仍未有日期。有政界中人對季陶說，北京今次叫停了林鄭的施政報告，甚至連林鄭早已表明想月底上京商討，也不獲安排，某程度揭了林鄭的底牌，「即使外界話林鄭九成九可以連任特首，但好明顯北京根本對佢唔多重視」。

中央未肯定工作

該政界中人稱，林鄭宣佈押後公佈施政報告當日，同時說希望10月底上京與部委商討合作安排，那一晚他在一個飯局中遇上一名老資格親中人士，對方即指林鄭不是高估自己、就是不熟悉國情，「呢位親中人士話，10月尾中共召開五中全會，呢件係國家主席習近平以至全黨嘅頭等大事，妳（林鄭）以為係邊個，北京邊有人得閒招呼妳？」該親中人士更估計，隨時五中全會結束後，「等美國總統大選完埋，先得閒處理林鄭要求」。

林鄭之後去深圳特區成立40年活動，雖和澳門特首賀一誠均未安排與習見面，但澳門傳媒引述消息，指習向賀表達對澳門疫情關心，並對控疫工作給予肯定，但香港特首辦稱，林鄭只曾與習「寒暄」，該政界中人指，以往特首與領導人非正式會面，事後總有「消息人士」放風，稱獲領導關心及肯定工作，「今次澳門特首有肯定工作，林鄭就冇，中央領導對佢有幾重視，盡在不言中」。

有民主派中人也說，從早前曾鈺成暗批林鄭看不起建制派，到建制派因放寬兩元交通津貼向林鄭開火、連謝偉俊也說林鄭已淪為香港市長，可見連建制派也不太放林鄭在眼內，「有建制中人私下講開林鄭，都係完全唔畀面佢，因為建制自己把握到風向，以後話事係西環（中聯辦），要睇都睇西環指示，即使畀你林鄭做多屆特首，咪又話唔到事」。

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