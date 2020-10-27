財爺谷強檢　專家：港或停擺

【本報訊】本港昨日新增八宗武漢肺炎確診個案，全為輸入個案，本地再度零確診，至今累計5,304宗確診和疑似個案。對於財政司司長陳茂波指大規模強制檢測是必不可少的防疫工具，有專家認為政府若要進行大規模強制檢測，必須要有很強的法律基礎支持，並需於短時間內進行，本港可能需要因此停擺數天，呼籲政府要考慮清楚。

昨日新增的八宗輸入個案包括七男一女，年齡介乎5至51歲，分別來自印度、印尼、巴基斯坦、捷克、俄羅斯、塞爾維亞及法國等國家。除了第5297號由巴基斯坦到港的14歲男子10月24日發病外，其餘七人均無病徵。

港府因應全球疫情，昨日起將法國及俄羅斯納入高風險地區，令高風險地區增至13個，其餘包括孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、哈薩克、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非、英國及美國。抵港前14日曾到訪相關國家的人士，登機前須提供病毒檢測陰性證明及在本港酒店隔離14日。

恐影響金融市場

另外，陳茂波前日指針對目標群體、以至大規模強制檢測，是必不可少的防疫工具。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨於電台節目上回應時指出，若政府有意推行大規模的病毒檢測，應釐清檢測是否區域性或只針對某些行業推行等，亦要有很強的法律基礎支持。他指若要全港大規模強制檢測，需要短時間內進行，以免帶病毒者在社區遊走，本港或因此需要停擺數天，影響金融市場，呼籲政府考慮清楚。