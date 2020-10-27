12港人送中︱2代美國隊長舉港獨標語無懼被捕 Lunch哥入Apple Store籲關注12港人

人稱「Lunch哥」的李國永（David）今日中午到中環IFC Apple store，進行「和你買iPhone 12」的行動，借此向排隊入Apple Store市民宣揚關注「12港人」，希望12人可以盡早成功回港。自稱「第二代美國隊長」的馬先生今日同樣有出現，更舉起「香港人要獨立建國」的紙牌標語。行動期間，逾10名警員一度進入IFC範圍，並圍起封鎖線截查他。

David與第二代美國隊長馬先生中午一同到IFC Apple store。馬先生一來到便舉起紙牌，稱要繼續宣揚他的理念，無懼被捕的打壓，「講係唔犯法」。David 則向市民宣揚關注「12港人」，呼籲市民聲援他們。其後他們進入Apple store內，有職員向他們講解新手機。當時有至少4個便衣警員監視他們情況。

他們在Apple store 逗留了約10分鐘便離開，當他們接受在場傳媒訪問時，有便衣警員手持攝錄機拍攝。逾10名軍裝警員突然到場，拉起封鎖線，截查馬先生約15分鐘，最終放行。他表示，警員稱要收走他舉起的紙牌作證據，「聲稱拎咗我張紙牌就話唔拉我」。藍絲「大波Man」石房有亦單拖來到踩場，他佩戴「勁揪」口罩，以手機拍攝在場傳媒、David 等人。三人不時口角爭論，雖在場有便衣警員，惟沒有介入調停。

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