大灣區投票︱香港民研：68%受訪者反對 支持者學歷平均較低

特首林鄭月娥今早（27日）出席行會前見記者表示，政府正重新檢視內地港人投票政策，香港民意研究所的民調顯示，近7成受訪者反對放寬至大灣區投票，只有近2成受訪者支持有關建議。浸會大學政治國際關係學系副教授、「香港選舉觀察計劃」成員陳家洛直言，自稱「好打得」的林鄭「根本就打唔到，佢只係捱打緊」，若硬推有關計劃，只會斷送香港由80年代起建立的規章制度。

50歲或以上者23%支持大灣區投票

香港民研於本月19至22日成功訪問1,020名18歲或以上操粵語的香港居民，了解是否支持政府容許內地港人在內地投票，惟有關建議未包括在台灣或海外居住的港人。

結果顯示，多達68%受訪者反對，只有約18%支持；若以年齡層劃分，反對者中85%為18至29歲，50歲或以上者亦有61%；18至29歲的年齡組別中，只有3%稱支持；但50歲或以上者的支持比率亦只有23%，可見越年輕越反對。

若按政治立場劃分，報稱是「傾向民主派」中高達94%反對，報稱建制派支持者中反對比例約為14%，但有6成人稱支持。

而自稱中間派支持者中，反對比例也達67%。調查也顯示，反對者中高達80%擁有大專或以上學歷；支持者方面，受訪者學歷平均較低，只有11%人士擁有大專或以上學歷，其餘分別有21%及20%人士為中學及小學或以下學歷。

早前報道：立法會選舉︱建制港府吹奏境外投票 選管會跪低未反對 「關愛隊」亦變「切實可行」

陳家洛稱政府若硬推斷送香港規章

陳家洛分析，政府的計劃局限於大灣區港人，而在未有充份解答港人對有關建議的憂慮便意圖強推，加上政府無視選管會早前的報告指，港府需就跨境投票引申的法律、公平性等問題另作研究，反映政府根本未有法理依據及成熟制度推行。陳直斥政府現時只為「控制呢個選舉」，以為可以走偏鋒，「穩守碩果僅存的建制派的支持」，但他相信在社會主流民意均反對下，政府的計謀難以成功。

林鄭曾指出大灣區投票是香港的社會訴求，被問到調查結果是否顯示林鄭未有聆聽港人的真正訴求？陳家洛強調林鄭若繼續採取現有施政管治方針，只偏聽單方面政治取態人士的意見，只會激發更多民怨，「如果佢硬推（大灣區投票），係唔會成功，反而會搞到焦頭爛額」。

10.14報道：大灣區投票︱林鄭硬推內地港人跨境投票稱是「社會訴求」 政府擬下月提修例明年實行

49%受訪者給林鄭0分

民調亦顯示，林鄭最新評分只有27.2分，較月初跌1.3分，49%受訪者給予林鄭0分，反對她出任特首比率高達74%，相反支持率僅達18%，民望淨值為負56個百分點，跌3個百分點，民望與半個月前分別不大；另外，61%受訪者表示不信任特區政府，較上次9月底的調查升6個百分點。

至於社會整體評價方面，市民對目前民生、經濟及政治狀況的滿意度別為14%、9%及9%，滿意淨值分別為負54、負61及負66個百分點；其中民生狀況和經濟狀況的平均量值為2.0，整體上接近「幾不滿」；政治狀況的平均量值則為1.7，整體上介乎「幾不滿」及「好不滿」之間。

本月初獲評分：林鄭最新評分28.6 近五成受訪者「賜0」

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