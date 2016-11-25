因應美國對台售武，中國外交部發言人趙立堅昨宣佈，制裁洛歇馬丁（Lockheed Martin）、波音防務（Boeing Defense）及雷神公司（Raytheon）三間美國公司。曾任機師的立法會議員譚文豪指香港的空管系統是雷神AT3系統，按「一國」原則，香港亦要跟隨制裁，反問「是否代表空管系統以後不更新」。

今次中國是回應10月21日美國公佈消息，指美國國務院已經批准對台灣一筆價值18億美元（約139億港元）、包括導彈發射系統和戰鬥機裝備的軍火銷售。趙立堅昨指，美國向台售武，違反一個中國原則及中美三個聯合公報，損害中國主權及安全，中國強烈譴責。他又指，中國為維護國家利益，會對今次參與軍售的「洛歇馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及在售台武器過程中發揮惡劣作用的美國有關個人和實體實施制裁。」中國要求美國停止對台售武和美台任何軍事聯繫。惟官方沒交代制裁範圍及具體細節。

根據公開資料，香港民航處2016年開始使用的新空管系統「AT3」，正是雷神公司產品。曾任機師的立法會議員譚文豪向本報說：「香港的空管系統是雷神的AT3系統，以往經常出事，如死機、不見航班或出現『鬼機』。維修保養或系統更新，都是雷神提供。」

譚文豪：係咪以後唔更新

中國今次制裁雷神，譚說：「看看今次香港的『龍門』想搬去『一國』還是『兩制』，如果是一國，道理上香港都要制裁這些公司，是否代表以後不更新？是否代表如果壞了都不向雷神購入？如果今次行兩制，在中國人眼中是否會覺得不夠愛國呢？」他認為政府須交代清楚。譚又指，波音國防系統大部份都是武器及戰機，與波音飛機原則上沒有大太關聯。

這三間美國企業早在2010年、2015年及2019年已被中國「制裁」，惟至今一直沒有公佈制裁細節。值得一提的是，波音2010年被中國「制裁」，中國飛機租賃集團（CALC）2017年6月仍有向波音訂購50架737 MAX系列飛機。中國商務部上月公佈《不可靠實體清單規定》，但沒有公佈清單內的公司。不少中國網民摸不着頭腦，形容今次是「空氣制裁」。

香港民航處回應，處方航管系統的採購工作遵守《物料供應及採購規例》，又指與相關供應商簽訂的合約附有條款，供應商須根據合約提供所需的器材及服務，稱會繼續與供應商保持密切溝通。中國外交部/《蘋果》記者