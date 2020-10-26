疫情速遞︱港昨無本地感染 運輸署今起再為的士小巴司機免費檢測（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港武漢肺炎疫情稍見緩和，昨日共錄得8宗個案，包括7男1女，年齡介乎5至51歲，均為輸入個案。其中2宗個案（第5303號及5304號個案）由印度到港，均無病徵，在北角華美達盛景酒店接受檢疫；有1人（第5297號個案）從巴基斯坦到港，10月24日發病，在荃灣帝盛酒店檢疫。其餘5人分別由捷克、俄羅斯、塞爾維亞、法國及印尼到港。

此外，運輸署將於今日（27日）至11月9日繼續為的士及小巴司機安排免費檢測服務，有關14個臨時檢測套裝派發及樣本收集中心地址、開放日期及時間，可瀏覽運輸署網頁。

的士及小巴司機亦可前往指定臨時檢測套裝派發中心，並出示有效的士或公共小巴司機證，索取檢測套裝。司機須於政府網頁登記個人資料，並在自行採集深喉唾液樣本當日內，將樣本交回指定臨時收集中心。若檢測結果呈陰性，司機會收到政府的電話短訊通知，結果呈陽性個案則會轉交衞生署衞生防護中心跟進。

本港疫情

●確診（截至10月26日16:21）

5,303宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

5,050宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

111名確診者仍留醫，12人危殆（第1989、3496、3764、4433、4706、4732、4833、4937、5110、5151、5185、5195號個案）、4人嚴重（第4101、4746、4788、4990號個案）、95人穩定

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至10月27日06:00）

兩岸疫情最新情況：大陸累計確診85,810人確診，4,634人死亡。台灣累計確診550宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至10月26日09:44）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過4,291萬，全球死亡人數超過115萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過863萬宗，死亡人數突破22.5萬人。印度確診人數接近786萬，位居全球第二，死亡人數超越11.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破539萬，死亡人數超過15.7萬。俄羅斯、法國、阿根廷、西班牙、哥倫比亞是另外五個確診宗數突破100萬的國家。

保加利亞總理鮑里索夫（Boyko Borissov）周日在社交網站上公佈，他確診感染武漢肺炎病毒，正在家中隔離。

保加利亞地區發展和公共工程部副部長南科夫確診，鮑里索夫及另外三名曾與南科夫接觸的閣員上周五晚自我隔離。鮑里索夫兩度檢測呈陰性後，周六獲衞生當局解除隔離，但周日檢測結果卻呈陽性。

鮑里索夫上周五曾與美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）會面，已將確診消息通知美國駐保加利亞大使館。

西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）為對抗第二波武漢肺炎疫情，周日宣佈全國進入緊急狀態，除了加那利群島（Canary Islands）以外全境實施宵禁。

桑切斯在召開疫情危機內閣會議後，發表電視演說指出：「國家目前情況極度嚴峻。」緊急狀態初步將執行15天，但他將要求國會支持將緊急狀態延長6個月，直到明年5月初為止。

意大利疫情反彈，總理孔特（Giuseppe Conte）周日宣佈收緊抗疫措施，下令酒吧食肆周一起每日只可營業至下午6點，公共健身室、戲院、泳池須關閉。孔特表示，措施旨在保障公眾健康及經濟，冀在數周內能控制疫情，讓民眾度過平安的聖誕。意大利周日錄得單日新增破紀錄的21,273宗確診個案，以及128宗死亡個案。

法國單日新症數字再創新高，過去24小時新增52,010宗確診，累計1,138,507宗，位居全球第五。法國單日新增116宗死亡個案，累計34,761死。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 8,632,200 (225,212)

印度 7,864,811 (118,534)

巴⻄ 5,394,128 (157,134)

俄羅斯 1,503,652 (25,875)

法國 1,138,507 (34,761)

阿根廷 1,090,589 (28,896)

⻄班牙 1,046,132 (34,752)

哥倫比亞 1,015,885 (30,000)

墨⻄哥 886,800 (88,743)

秘魯 886,214 (34,095)

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