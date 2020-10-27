警署警長口供與呈堂片段不符 19歲學生脫非法集結罪

去年10.1網民發起「六區集會」，荃灣荃新天地外行人天橋上疑有人向警員掟磚，警員上橋掃蕩，拘捕一名19歲青年，控以一項非法集結罪。案件早前在西九龍裁判法院審結，裁判官劉淑嫻今裁決指，身為控方證人的警署警長供稱當日「緊盯」被告，但呈堂片段卻拍得警長當時「望左望右」。劉官認為控方舉證未能達至毫無合理疑點，終裁定被告罪名不成立。

被告趙嘉進（19歲），控罪指他於去年10月1日在荃新天地外行人天橋參與非法集結。被告今散庭後獲家人激動道賀，互相擁抱。

根據控方案情，新界南衝鋒隊的警署警長劉世明供稱，當日於荃灣市中心一帶有人堵路，又向警察投擲雜物，他遂帶領防暴警員到案發地點執勤。案發時，警長稱看見行人天橋上有三名男子向警方掟磚 ，其中一人身穿白色上衣、戴鴨嘴帽及防毒面罩，其餘兩人則身穿黑色上衣。

劉官裁決時指，警署警長稱拘捕被告前未曾見過被告，只靠當日緊盯掟磚者的外表、衣著和去向辨認，惟呈堂片段所見，警長當日曾望左望右，鏡頭又曾拍攝另外一些方向，她未能肯定警署警長是否從頭到尾都緊盯被告。

此外，天橋通往商場的門口已被關上，被告並非唯一一個身處該掘頭路的人，而當時該處有近20人，各人有不同顔色的衣著，被告並非警長口中當時唯一身穿白衣的市民。基於被告身處的位置，劉官不排除被告會被誤以為是掟磚人。

警署警長作供又指曾見被告除下口罩及護目鏡等，惟片段中見警員曾向被告查問「豬嘴係邊度」，劉官不排除警員僅憑被告衣著裝備才有此一問。

「有手套你老母」變「手套你有冇」

至於警長形容被告曾「逃走」，但劉官認為逃走有很多原因，不一定是畏罪潛逃，因此不會以此作評估被告是否有犯罪。

審訊期間，辯方指警署警長截查被告時，他或其他警員曾向被告說「有手套，你老母」、「你好寸喎」，並叫被告跪地，而警署警長曾向被告指「向你指出個豬嘴係你㗎嘛」。惟警長於庭上否認說過或聽到這些語句，並指沒人命令被告跪低。

辯方及後播放傳媒片段，直指警長證供不盡不實，例如被告遭搜查時，有警察責罵「有手套，你老母」，警長起初否認，播片聽到此句後仍不同意，只稱隱約聽到「手套，你有冇」，堅稱聽不到「嗰個粗俗嘅意思」。

【案件編號：WKCC2162/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！