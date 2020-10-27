咬斷警長手指案 控方指被告夠時間作出自主咬噬動作

港大畢業生去年7月14日在沙田新城市廣場衝突中涉嫌咬斷偵緝警長梁啟業的手指，早前否認蓄意傷人等罪，今日續審。控方腦神經科專家余毓靈今繼續作供，再次質疑辯方專家的說法，指痛楚及驚嚇反應均不會引起咬噬行為。余又指，根據影片顯示的咬噬時間，相信被告有足夠時間做出自主且有意識的咬噬動作。

為梁啟業接駁斷指的骨科醫生早前供稱，根據梁的傷勢，相信其手指是遭被告杜啟華（24歲）咬斷。辯方腦神經科專家認為，被告當時被梁插眼，才會在疼痛下作出無意識、非自主的咬噬反射動作。

惟控方專家余毓靈供稱，文獻只支持嘴嚼肌受到聽覺刺激時會產生電流反應，但並不會演變成咬噬行為。余又指出，辯方專家報告稱痛楚可加強其他刺激引起的驚嚇反應，但沒指出痛楚本身會引起驚嚇反應；而整篇文獻均沒有提及咬噬反應，亦沒提到強烈壓力反應或痛楚作為刺激的源頭。此外，該份文獻僅是局部的初步研究成果，並非一份正式的學術文獻。

余續指出，雖然有文獻記載恐懼的心理壓力會加強驚嚇反應，但驚嚇反應引致強烈反應以致咬斷手指一說，不但缺乏腦神經科根據，臨床經驗及文獻亦找不到個案支持。

余續供稱，根據文獻研究，普遍的單一反應時間為0.2秒，足以讓人經由大腦反應而作出自主行為。根據現場影片，余估計咬噬事件歷時0.66秒，辯方專家則估計是0.46秒，因此被告當時有充足時間有意識地做出咬噬動作。

控罪指被告當日在沙田新城市廣場擾亂公眾秩序、蓄意傷害偵緝警長梁啟業、襲擊警員葉卓軒，以及對高級警司梁子健加以嚴重傷害。耹訊繼續。

【案件編號：DCCC788/19】

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