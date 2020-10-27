教育淪陷︱教育局疑針對教師編製校本教材 增條文規定學校管理層須確保教材「客觀持平」

教育局繼指控九龍塘宣道小學教師於校本教材「播獨」將其釘牌，再出手管控校本教材。教育局本學年更新提供予資助學校的《學校行政手冊》，指學校管理層有責任確保校本教材「客觀持平」。有校長表示，學校有既定機制處理校本教材，惟現時坊間對校本教材反應大，或令個別學校感到擔憂。

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現時學校除使用由經送審的教科書，教學時亦會使用教師自行編訂的校本教材。教育局本學年更新《學校行政手冊》（按此），並於「選用課本和學習/教學材料」一節新增內容，指在編訂校本教材時，學校管理層有責任「確保不同科目的教材均符合中央課程的宗旨和目標，所引用的資料正確、內容完整、客觀持平；教師透過有效的教學策略，讓學生掌握相關的知識和技能，同時培養正面的價值觀和態度。」

教材量多 校長難逐份細閱

中學校長會署理主席連鎮邦表示，學校有既定機制處理校本教材，最重要是教材按學生能力和教學目標設計，教育界亦一直秉持專業的態度處理。

連鎮邦坦言，個別學校可能對此有擔憂，因現時坊間對校本教材的處理「咁大反應」，會令學校顧慮「究竟做定唔做呢？」連相信，大家不會期望教師只跟教科書內容教學，中學校長會一直倡導自主學習，也需要教師自行設計教材，學校的校本教材數量甚多，若期望校長審閱每張工作紙是不可能，一般都會由科主任等把關。

資助小學校長會名譽主席：現時學校對校本課程管理已夠

資助小學校長會名譽主席張勇邦認為，手冊更新的內容只是「阿媽係女人」的提醒，學校基本上都會按常規管理，一般而言製作校本教材的教師都要向科主任負責，科主任則要向課程主任、以至負責學與教的副校長負責，認為現時一般學校對於校本課程的管理已經足夠，他作為校長亦不會仔細檢視校本教材的內容。

教育局發言人表示，正確無誤和客觀持平一向是編寫及採用教學資源的大原則，局方更新通函的內容，並同步修訂學校行政手冊是恆常的做法，「外界毋須作不必要揣測」。發言人稱，校本管理「既賦權亦問責」，包括中層科主任在內的學校管理層有責任了解和監察教師所選取或編訂的校本教材的內容和質素，若局方接獲有關個別學校的教材適切性的投訴，必定嚴肅跟進。

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