Trump or not Trump（林海）

美國大選正式投票日距離今天剛好一星期,然而美國素來流行提早投票及郵寄選票,今年選舉在武肺疫情下舉行則更甚。據美聯社報道,截至10月25日下午,已有5,860萬名選民提早投票,在距離正式投票日九天之時已超越上屆提早及郵遞投票的人數總和,而此數字在接下來一周只會有增無減。5,860萬票是甚麼概念?現任總統特朗普在2016年大選的普選得票也不過6,300萬票,若是本屆投票率與上屆接近,則已有近半選民投了票。然而觀乎今年大選,兩大陣營對抗之激烈及國民政治表態意欲空前高漲,最終總投票率極可能超過上屆;無論如何,可以肯定的是,本年的提早投票數字已刷新了美國紀錄,成為這場疫下選舉在史冊上的一大特色。

本屆大選選情如此熾熱的主因說來倒也簡單——特朗普。自他四年前擊敗希拉莉入主白宮之後,無論是其言行舉止或是推行的各種政策均在美國國內引起相當大的爭議。例如移民政策,特朗普一直志切要在南部邊境構建一條「萬里長城」以堵截非法移民,卻因效益成疑備受國會反對(畢竟偷渡者可走海、空路),他不惜以關閉聯邦政府35日為脅,向國會勒索圍牆經費,終不得逞才作罷。在醫保問題上,他和共和黨一直希望拉倒奧巴馬年代的醫保改革,卻沒有提出任何替代方案,漠視了不少基層美國人特別是長者依賴奧巴馬醫保續命的現實。在種族議題上,他對一度有高達七成民意支持的BLM抗爭高度敵視,不但未有意為警民和種族矛盾降溫,反而不斷火上加油令情況惡化。而在最近的武肺疫潮下,他不信科學致抗疫失敗,惡意攻擊疾控中心和衞生專家的態度更是表露無遺。凡此種種,都令美國國內爭吵在這四年間日趨激烈。

特朗普在內政議題上教反對者恨得牙癢癢,希望在此次大選中將其扳倒,自然會令他們投票意欲高漲。另一邊廂,特朗普過去四年施政的唯一準則:照顧鐵粉,也令其基本盤相當堅實。雖然支持圍牆、否定全球暖化和反對口罩未必有甚麼邏輯上的必然關係,但現實是這些都是特朗普鐵粉的共同訴求,也是他本人的取態;而正因其竭力與鐵粉站在同一陣線上,在本屆大選中,他的鐵粉們也會空群而出,為他打一場政權保衞戰。此次大選如此兩極,說穿了就是「Trump or not Trump」的問題,其對手拜登對於不少人來說並非首選,但這不是重點,因為對不少人而言,只要他「不是特朗普」就夠了。「Anyone but Trump」是不少傳統共和黨人和左翼進步派「含淚投拜登」的原因,這也解釋了為何其子亨特的負面新聞暫時對其選情影響相對有限。

被互聯網拉闊的政治光譜

摒除特朗普個人的因素,大選熾熱的深層原因在於美國的政治光譜在近年越拉越闊。過往美國兩黨政治簡言之,其實只是中間偏左和中間偏右的對壘,在資訊不發達的年代,報章、電台和電視主導了公共輿論的空間,此類大眾傳媒往往缺少光譜兩極的聲音,造成在大多數議題上,兩黨和其支持者縱有分歧也不見得南轅北轍,甚至盛行協商;直至近年互聯網和社交媒體越發普及,才打破了這一框框。

持光譜兩極觀點的人在互聯網上發現原來自己並不孤單,因為他們終於可以憑藉互聯網此一不受傳統限制的媒介與其他「同志」串連組織,從而形成一股勢力,甚至打進主流視野。由茶黨運動發展而來並最終將特朗普推進白宮的右翼民粹風潮和由桑德斯領軍的左翼進步運動本來皆不為主流輿論青睞,然而兩者卻都憑互聯網闖出一片天並越發壯大。在這兩極取得越來越多政治影響力的同時,也意味着中間勢力遭到削弱,兩黨協商的空間越來越小。在這種情況之下,誰掌控權力也就顯得比往日更為重要,有此兩極化的大環境,這次大選怎能不令兩派選民情緒高漲?

林海

傳媒工作者