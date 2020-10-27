軍隊撐腰　巴育勢企硬拒下台

泰國新一輪的反政府示威持續三個月後局勢仍未明朗，《曼谷郵報》前總編輯維拉（Veera Prateepchaikul）估計，總理巴育在軍隊忠心支持下不會讓步，革命也不可能成功，僵局持續，剩下的發展可能只有是雙方放棄鬥爭，或升級成暴力衝突。

專家指革命或一廂情願

維拉認為，2014年藉軍事政變掌權的巴育不但有軍隊力量支持，同時視自己為君主制的守護者，因此不論示威者的要求是改革君主制，抑或是死硬派保皇黨懷疑的推翻君主制，巴育都不會下台。

對於前「未來前進黨」秘書長皮亞布特的「君主制若不改革，就要面對革命」說法，維拉認為只是一廂情願，因為近年各地多次革命都要依賴軍隊才成功。

他引述2011年阿拉伯之春為例，指突尼斯和埃及都因得到軍隊支持而成功推翻獨裁者，利比亞、也門、敍利亞和巴林則因軍隊立場分裂或支持政權而失敗，又稱軍隊在1973年泰國學運和1986年菲律賓人民力量革命成功都扮演了重要角色。

維拉指出，巴育政府早前出動水炮是犯下大錯，但此後撤銷緊急狀態和釋放學運領袖已展示出欲改以溫和手法應對，而示威者除了部份激進地挑戰泰王權威的學生外，大部份都和平。

因此，他估計現時的僵局會暫時維持，測試政府和示威者的容忍力和決心，直至雙方因筋疲力竭而宣佈「停戰」，或任何一方按捺不住，將事情演變成暴力衝突。

泰國《曼谷郵報》