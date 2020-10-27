泰國國會昨召開特別會議，一連兩日商討緩和社會緊張局勢，總理巴育一再聲言可透過國會化解紛爭，但在野黨群起敦促他下台，更有議員因拒絕收回覆述示威者「問候」巴育的口號被逐。反政府示威者昨首次「打國際線」，近萬人遊行到德國大使館請願，要求柏林調查泰王涉在德國遙距治國，是否觸犯德國法例。

反政府示威者昨傍晚遊行到曼谷的德國大使館請願，要求柏林就泰王哇集拉隆功逗留德國期間行使權力的事，調查有否違反德國法律。警方宣告反政府示威者是「非法聚集」，但示威者未解散。在場記者估計有5,000至一萬人參與遊行。

德外長：已開始檢視

數十名保皇派搶先於示威者之前，到德國大使館外集會，高呼「國王萬歲，我們誓死保護他」。他們向大使呈交信件，指摘反政府示威者荼毒學生，籲大使當心「假資訊」。

泰王今年大多數時間留在德國；德國政府曾指無法接受遠距治國的做法。德國外長馬斯昨表示關注泰國民眾「上街爭取權利」的情況，並表明已開始檢視泰王在德國的活動。

在國會會議，身兼國防部長的巴育表示民眾有抗議自由，但必須合法，聲稱「不想有衝突或騷亂」。他又聲稱政府有聽到示威者訴求，亦試着回應，包括解除曼谷緊急狀態及釋放部份被捕示威者。惟特別會議前設議題並不包括示威者要求的巴育下台、修憲及改革王室等，被指欠誠意。

反對黨促辭職息民憤

在野為泰黨主席頌蓬會上直言，政府根本未理解民眾訴求，漠視民意，認為國會須加快修憲、釋放被捕學生和停止威脅對付傳媒。他更指巴育政府的存在只會令衝突加劇，巴育辭職自可「解決所有問題」。

在野未來前進黨的議員亦怒批巴育利用王室來保住自己的權位，顯然是指本月中王后座駕遇示威者舉三指反王室手勢後、曼谷一度實施緊急狀態一事。該黨議員素他旺批巴育以該次事件「扭曲事實和煽動仇恨和對抗」，訓說「別將王室帶進衝突中」。

泰國自由黨黨主席社里披素贊成執政聯盟成員民主黨提出設立包羅不同聲音的特別委員會，另提出國會修憲應納入民間修憲版本。他亦建議抗議學生停止要求王室改革，認為學生在巴育辭職後該停止示威。

他發言時提到示威學生常說一句驟聽之下像英文「I hear, too」的泰語口號「Ai Hia Tuu」；Tuu是巴育暱稱，該句口號是「問候」巴育。他被議長訓斥，但拒絕撤回發言，被逐離場。社里披素去年亦曾在國會指「巴育戀棧權位實在無恥」，令巴育向這位軍校學長宣佈絕交，拂袖離場。

路透社/美聯社/泰國《曼谷郵報》