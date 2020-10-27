林鄭施政不堪　港人持續不開心

【本報訊】香港自由不再、高官謊話連篇，香港人開心指數去年跌至十年新低的6.15分後，今年維持6.16分低位，遠低於反送中爆發前的6.54分。首三位令港人不開心的外在環境因素均與政治相關，港人最不滿政府施政，滿意度僅3.03分，對政府處事的信任度亦只有3.04分。調查更發現有46%受訪者呈抑鬱情緒。

社企「香港開心D」委託理工大學護理學院9月透過問卷研究港人快樂狀況，訪問了1,827人，結果顯示今年的開心指數只有6.16分，港人持續不開心，亦遠低於2018年反送中運動前的6.54分，大跌0.38個百分點。

46%受訪者呈抑鬱

研究將影響快樂程度的原因分為內在心理及外在環境因素，並以受訪者的生活質素滿意度量度外在因素，在十項以10分為最高分的滿意度指標中，港人對政府施政滿意度得分最低，只有3.03分，按年微增0.3分。滿意度第二低為信任政府處事的程度，只有3.04分。第三低的政治及社會狀況則為3.31分，按年升0.25分。

若以35歲以下群組計算，他們對政府處事的信任度更只有2.37分，對政府的施政和對政治及社會狀況的滿意度亦分別只有2.42分及2.85分。

調查顯示，住房狀況及居住環境錄得最高的滿意度，分別為5.85分及6.04分。綜合十項指標的整體滿意度由去年的4.67分跌至今年的4.62分。內在心理因素方面，則由去年6.56分升至6.89分，仍遠低於2018年的7.33分。

調查發現，分別有21%受訪者呈輕度憂鬱情緒，與去年的21.7%相若，但有中度及嚴重抑鬱情緒的人士達到25%，較去年的18.5%多。

立法會議員譚文豪表示，從政治事件到防疫表現，均充份體現特首林鄭月娥的不濟事，「年初仲話唔俾戴口罩，冇前瞻性，乜都慢幾拍」；政府和警察不論錯得多嚴重也堅拒認錯，有關種種，均令港人對政府施政毫無信心。他又指經濟不景，林鄭未設法開源，反堅持強推明日大嶼，倒錢落海，「你叫市民有乜辦法開心？」

「香港開心D」聯席主席陳美娟指，調查反映年輕人對政府不滿，社會的將來屬於年輕人，政府應多反省，爭取年輕人的信任，施政上多關顧年輕人的聲音。