付國豪庭上笑言以為郭家麒要拿刀殺他 認當日表現談笑風生

自稱《環球網》記者的內地人付國豪去年8月在機場遭示威者圍堵及襲擊,案件今續審。付國豪接受辯方盤問,其中代表兼職侍應賴雲龍的大狀指,立法會議員郭家麒曾叫在場人士不要行私刑,並聲言「你叫佢跪低,你叫佢平反六四,但係唔可以咁樣」;付今一度答稱當時不知道郭是好是壞,更「開玩笑」稱以為郭要拿刀刺殺他,惟他隨即向不在庭上的郭致歉。

代表首被告賴雲龍(20歲)的大律師陳德昌今向付播放傳媒片段,其中《蘋果》直播顯示,身處行李車上雙手被人綑綁的付向著鏡頭說話,其間不時擠眉弄眼,又一度輕輕舉起雙手。付供稱那時不太清醒,已不記得可有記者詢問他,又稱即使他並非受訪,也有意願表達自己的立場。付又一度聲稱,不確定那時舉起的手指是否拇指,他看片後則確認當時舉起雙手拇指。

承認表面神態輕鬆 心裡卻是苦

辯方指,當時付的表情「好cool」、「神態輕鬆,談笑風生」,付表示表面上是如此,但他的實際心情不「酷」,而是「苦」,「具體來說是苦中作樂,在一種無奈的狀態中」。

香港電台片段則顯示,有人在付遭綁起雙手時多次說「唔好打」,又謂「我哋唔係暴徒,我哋唔打嘅」。付供稱沒印象,亦不同意辯方指在場人士綁起付其實不是要襲擊他。付解釋指,在場人士叫「唔好打」不一定是真實想法,又聲言不肯定上述句語是否出自綁他之人口中。

辯方問付對當晚現身的立法會議員郭家麒及張超雄可有印象,付稱聽說過二人,但不知道他們長相如何。有線新聞片段顯示,有人用「小心地滑」膠牌兩度打向付,惟第二次行動遭張超雄制止。付今稱對這幕沒印象,但知道有人保護自己。

至於當時他是否神態輕鬆、面無懼色,付自言片段看來是如此,但那時他內心仍然恐懼,皆因他不確定保護他的人有多大力量,也不知道此後會否遭遇更多暴力,而他確實遇到更多暴力。

辯方指出,無綫片段顯示郭家麒曾勸在場人士不要行私刑,又說:「你哋鬧警察行私刑,你自己又行私刑?」付今稱:「非常感謝那名議員當時保護我,但很遺憾我聽不出來他的廣東話。」及後付在看片後同意辯方所指,郭當時在勸別人不要打他,亦同意郭在幫助和保護他。付稱,知道郭希望「和你飛」不要出現暴力與醜聞,付對此表示理解和尊重。

不相信郭家麒是醫生 著對方不要碰他

辯方亦指,郭家麒在有線片段中向在場人士謂:「你叫佢道歉,你叫佢跪低,你叫佢平反六四,但你唔可以咁樣。」付表示對郭上述的話沒印象,只記得郭當時站在他身邊。付又謂,雖然很感謝郭,但當時連他是好是壞也不知道。付隨即再謂:「開個玩笑,我當時甚至還以為他要拿刀刺殺我。對不住,郭議員。」

片段又顯示,及後救護員到場,付以英語向郭說:「Don’t touch me, please. (請不要碰我。)」郭則表示自己是醫生,會幫助他,付卻答道:「I don’t believe you.(我不相信你。)」付在盤問下稱,當時不相信說話的人是醫生,亦不相信那人正在幫自己。

辯方向付指出,他在行李車上被綁雙手、直至在地上受襲期間,遇到的武力程度不算高。付不同意。至於付雙手被綁上索帶至獲帶離現場期間,是否基本上沒人向他施襲。付表示基本上沒有,但並非完全沒有。

本案四名被告中,賴雲龍、「佔旺女村長」畢慧芬(24歲)、兼職司機和建築工人何家樂(29歲)被控參與暴動以及非法及惡意傷害付國豪。畢同時和測量師黃逸豪(29歲)各被控非法禁錮付,黃另被控參與非法集結。控罪指他們於去年8月13日至14日在香港國際機場一號客運大樓離境大堂G行段犯案。各被告原被控非法集結罪,其後賴、畢及何遭改控暴動罪。

賴雲龍早前承認普通襲擊及阻礙公職人員兩罪,控罪指他去年8月14日在機場一號客運大樓離境大堂J行段襲擊付和阻礙救護隊目黃人龍執勤。何家樂則承認在公眾地方管有攻擊性武器罪,控罪指他去年8月25日在元朗洪儒路與洪基路交界管有彈射器連彈珠、摺刀、伸縮棍及兩支雷射筆。案件下午續審。

【案件編號:DCCC812/19】

