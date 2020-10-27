付國豪庭上笑言以為郭家麒要拿刀殺他 認當日表現談笑風生

自稱《環球網》記者的內地人付國豪去年8月在機場遭示威者圍堵及襲擊，案件今續審。付國豪接受辯方盤問，其中代表兼職侍應賴雲龍的大狀指，立法會議員郭家麒曾叫在場人士不要行私刑，並聲言「你叫佢跪低，你叫佢平反六四，但係唔可以咁樣」；付今一度答稱當時不知道郭是好是壞，更「開玩笑」稱以為郭要拿刀刺殺他，惟他隨即向不在庭上的郭致歉。

代表首被告賴雲龍（20歲）的大律師陳德昌今向付播放傳媒片段，其中《蘋果》直播顯示，身處行李車上雙手被人綑綁的付向著鏡頭說話，其間不時擠眉弄眼，又一度輕輕舉起雙手。付供稱那時不太清醒，已不記得可有記者詢問他，又稱即使他並非受訪，也有意願表達自己的立場。付又一度聲稱，不確定那時舉起的手指是否拇指，他看片後則確認當時舉起雙手拇指。

承認表面神態輕鬆 心裡卻是苦

辯方指，當時付的表情「好cool」、「神態輕鬆，談笑風生」，付表示表面上是如此，但他的實際心情不「酷」，而是「苦」，「具體來說是苦中作樂，在一種無奈的狀態中」。

香港電台片段則顯示，有人在付遭綁起雙手時多次說「唔好打」，又謂「我哋唔係暴徒，我哋唔打嘅」。付供稱沒印象，亦不同意辯方指在場人士綁起付其實不是要襲擊他。付解釋指，在場人士叫「唔好打」不一定是真實想法，又聲言不肯定上述句語是否出自綁他之人口中。

辯方問付對當晚現身的立法會議員郭家麒及張超雄可有印象，付稱聽說過二人，但不知道他們長相如何。有線新聞片段顯示，有人用「小心地滑」膠牌兩度打向付，惟第二次行動遭張超雄制止。付今稱對這幕沒印象，但知道有人保護自己。

至於當時他是否神態輕鬆、面無懼色，付自言片段看來是如此，但那時他內心仍然恐懼，皆因他不確定保護他的人有多大力量，也不知道此後會否遭遇更多暴力，而他確實遇到更多暴力。

辯方指出，無綫片段顯示郭家麒曾勸在場人士不要行私刑，又說：「你哋鬧警察行私刑，你自己又行私刑？」付今稱：「非常感謝那名議員當時保護我，但很遺憾我聽不出來他的廣東話。」及後付在看片後同意辯方所指，郭當時在勸別人不要打他，亦同意郭在幫助和保護他。付稱，知道郭希望「和你飛」不要出現暴力與醜聞，付對此表示理解和尊重。

不相信郭家麒是醫生 著對方不要碰他

辯方亦指，郭家麒在有線片段中向在場人士謂：「你叫佢道歉，你叫佢跪低，你叫佢平反六四，但你唔可以咁樣。」付表示對郭上述的話沒印象，只記得郭當時站在他身邊。付又謂，雖然很感謝郭，但當時連他是好是壞也不知道。付隨即再謂：「開個玩笑，我當時甚至還以為他要拿刀刺殺我。對不住，郭議員。」

片段又顯示，及後救護員到場，付以英語向郭說：「Don’t touch me, please. （請不要碰我。）」郭則表示自己是醫生，會幫助他，付卻答道：「I don’t believe you.（我不相信你。）」付在盤問下稱，當時不相信說話的人是醫生，亦不相信那人正在幫自己。

辯方向付指出，他在行李車上被綁雙手、直至在地上受襲期間，遇到的武力程度不算高。付不同意。至於付雙手被綁上索帶至獲帶離現場期間，是否基本上沒人向他施襲。付表示基本上沒有，但並非完全沒有。

本案四名被告中，賴雲龍、「佔旺女村長」畢慧芬（24歲）、兼職司機和建築工人何家樂（29歲）被控參與暴動以及非法及惡意傷害付國豪。畢同時和測量師黃逸豪（29歲）各被控非法禁錮付，黃另被控參與非法集結。控罪指他們於去年8月13日至14日在香港國際機場一號客運大樓離境大堂G行段犯案。各被告原被控非法集結罪，其後賴、畢及何遭改控暴動罪。

賴雲龍早前承認普通襲擊及阻礙公職人員兩罪，控罪指他去年8月14日在機場一號客運大樓離境大堂J行段襲擊付和阻礙救護隊目黃人龍執勤。何家樂則承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他去年8月25日在元朗洪儒路與洪基路交界管有彈射器連彈珠、摺刀、伸縮棍及兩支雷射筆。案件下午續審。

【案件編號：DCCC812/19】

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