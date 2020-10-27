女生藏100條索帶 今獲撤控准守行為

曾兼任輔警及教師的男子，被指今年2月在旺角參與8.31半周年集會及向人群拋擲水樽，男子事隔半年與另外三人同被落案起訴。案件今於九龍城法院再訊，其中涉嫌管有100條索帶的被告女生今獲撤控，准以2,000元自簽保守行為兩年結案。而另外三名被告的案件則押後至12月29日再訊，以待控辯雙方進行商討。

四名被告分別是盧姓女學生（17歲）、文員麥安怡（27歲）、售貨員黃欣龍（29歲），以及報稱無業的陸冰溢（24歲）。據報道，陸曾任教師並身兼輔警。

其中盧被控一項管有適合作非法用途工具罪，指她於今年2月29日在旺角彌敦道管有100條膠索帶。她今獲簽保守行為結案，另須付300元堂費。根據她承認的案情，案發時她在油麻地彌敦道街頭被警員截獲，被搜出藏有100條索帶。

餘下三名被告，麥被控一項管有物品意圖損壞他人財產罪，指他於同日同地管有一罐噴漆及一支螺絲批。黃則涉同日同地管有一個能發出雷射光的裝置，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。陸則被指於同日同地向人群拋膠水樽，被控作出擾亂秩序行為罪。

【案件編號：KCCC2134/20】

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