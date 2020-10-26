年售500屋　本研社：套丁深入骨髓

【本報訊】新界丁屋規劃雜亂無章，民間團體本土研究社昨發表新一份新界「套丁」報告，顯示過去五年獲准轉售的丁屋每年維持約300至500宗，未見明顯下跌。由於申請轉售是套丁必經步驟，數據反映套丁問題沒改善。本研社成員陳劍青形容套丁行為已「深入骨髓」，「早幾年喺林鄭治下，幾乎平均每日一宗（疑似套丁個案）。成個新界套丁潛在利益已散播晒，尤其係元朗區」。

地政僅叫申請人「自首」

本研社成員黃肇鴻指，以前以為套丁問題只涉鄉黑，但實際「呢啲亂象冇政府默許係冇可能發生」，批評政府對違法套丁抱撒手不管態度，以丁屋問題複雜為藉口推搪。他重申去年法庭已在丁權司法覆核案判詞表明，政府能全權決定是否批准丁屋申請，「一有套丁迹象，政府大可以卡住佢」。

對於地政總署聲言自去年底已主動向丁屋申請人提問有否涉及套丁，並要求所有申請人於申請處理階段就這些問題作出陳述，黃肇鴻諷刺地政總署做法充滿喜劇感，「好似你喺街見到形迹可疑嘅人預備去打劫，你就問佢係咪去打劫。有冇人會認自己套丁先？咁問，比以前林鄭2007年取消咗嘅法定聲明仲廢」。他認為當局必須加強把關和徹查丁屋申請。

本研社套丁報告抽查發現，由十八鄉鄉事派梁福元長子梁智峯任董事的國勝公司涉在大棠套丁，梁福元日前回覆本報時表示男丁即有丁權建屋。陳劍青質疑梁福元說法混淆視聽，「𠵱家唔係真丁定假丁，而係可以拎個真嘅丁權去進行（懷疑）違規嘅發展，違反丁屋政策原意係自住」。

陳劍青指報告發佈前，收到新世界發展的信件，表明曾任國勝公司秘書的林艷琼2012年已離職新世界，又指國勝與新世界毫無關係。他指新世界若認為套丁指控嚴重，與其急於割席，倒不如主動調查公司內有否職員曾參與懷疑套丁，「你嘅職員如果有outside practice，公司應該要清楚」。