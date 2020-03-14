武漢肺炎︱1,575幢公屋明起驗排水管防播毒 曾擅改喚管租戶需自費還原

武漢肺炎疫情曾引起渠管播毒疑雲，房委會指，明天（28日）起展開全面的排水管檢查計劃，預計需時18個月完成，將檢查約1,575幢不論曾否有過確診個案的公屋之排水管；如發現喉管滲漏、接駁配件鬆脫等，會為租戶維修。

房委會預計，計劃開支約6,430萬元，相關排水管維修工程開支預算5,400萬元。

若發現喉管滲漏配件鬆脫會為租戶維修

房委會今年5月宣佈將主動檢查轄下所有公屋大廈的公用排水管，包括住宅單位內的公用排水管。房委會今表示，全面的排水管檢查計劃明天起展開，預計需時18個月完成，將檢查約1,575幢不論曾否有過確診個案的公屋之排水管，當中600幢大廈的公用排水管設在室外、餘下900幢大廈，涉約41萬個單位的主排水管設在住宅單位內。

房委會指，如發現喉管滲漏、接駁配件鬆脫等，會為租戶維修。若在檢查期間，發現租戶未經批准擅自改動排水系統，有關租戶則要自費進行糾正工程。

房委會將優先檢查曾出現確診個案的屋邨或大廈，其他屋邨會以長者住戶百分比、樓齡、排水管滲漏紀錄，而定出檢查次序。

5月報道：武漢肺炎︱房委會將檢查全港公屋公用排水管 有確診個案屋邨優先處理

計劃屬自願性質 合共約斥資逾億

房委會資助小組文件則指，會採用屋宇署標準檢查室外排水管。而室內排水管，如租戶拒絕人員進入單位，將不會採取強制行動，因有關計劃只屬預防性質和租戶自願參與。

文件續指，本月起將成立一隊為期18個月、由87名新增人員組成的輔助專責小組，應付有關工作。是項計劃需款約6,430萬元，其中約4,160萬元已在第二輪防疫抗疫基金下批出、餘下2,270萬元，將從房委會2020/21至2021/22年的預算中撥出。

至於由排水管檢查計劃衍生出的維修工程，開支預算為約5,400萬元，款項會由房委會此兩年度的「維修及改善工程」預算吸納。

截至8.31 已檢查近2.4萬個公屋單位

針對曾有確診個案的單位，文件指，房委會過去有主動檢查所有使用同一排水管的公屋單位的廁所和排水管，並已即時維修。

截至今年8月31日，轄下屋邨共有1,448宗確診個案，涉及逾2.7萬個公屋單位，當中已檢查近2.4萬個單位（86%），其餘仍正進行有關工作；另因應租戶要求，已檢查約4.9萬個單位的排水管，及為約4,200個單位完成排水管維修。

文件指，會因應檢查計劃結果及屋宇署可能在來年立法年度通過的修訂排水管規例，研究和改善現有公屋的排水系統。

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