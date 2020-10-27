【抑制病毒】

【本報訊】武漢肺炎患者康復期間會對病毒產生抗體，合適康復者捐出帶有抗體的「恢復血漿」，有助治療重症武肺患者，包括抑制病毒量和炎症反應。本港至今有50名重症武肺患者曾接受恢復血漿治療，其中30人病情好轉，當中17人已康復出院，包括一名67歲有慢性病及曾接受化療的女患者，她接受兩次恢復血漿療程後病情好轉，血液病毒量急跌九成，其後更康復出院。

香港大學內科學系臨床教授孔繁毅接受訪問時表示，美國總統特朗普早前確診武肺後，接受抗體雞尾酒新療法，原理同樣是利用康復者帶有抗體的血漿，協助清除病毒和調節免疫系統，「當你清除咗個病毒，對之後（出現）炎症、免疫風暴都會大大改善，從而減低病人嘅死亡率同埋提高治癒率，呢個就係恢復血漿嘅原理」。

血液病毒量急跌九成

孔繁毅指出，本港有50名武肺重症患者接受恢復血漿治療，他們大多需要插喉、出現肺衰竭等病徵，接受抗病毒藥物後病情未見改善，在留醫第10至14日接受恢復血漿治療，至今17人已康復出院、13人情況好轉至情況穩定、9人病情嚴重，以及11人離世，死亡率約為22%。對比英國牛津大學同類研究，武肺重症患者單純使用呼吸機的死亡率為41%，使用恢復血漿的死亡率可降低19個百分點。

孔繁毅表示，一名67歲武肺女病人本身患有糖尿病，曾因淋巴腫瘤接受化療和免疫治療，感染武肺後初期使用蛋白酶抑制劑及利巴韋林治療均未見成效，肺部仍有七、八成發炎，使用10日瑞德西韋同樣沒有特別改善，一直需留醫深切治療部和插喉，院方遂決定讓她接受恢復血漿治療，首次治療三、四日內，血液病毒量急跌九成，由每毫升10億計跌至約百萬至千萬；第二次治療後，肺部發炎情況大有改善，一星期後不需插喉，離開深切治療部，其後更康復出院。現時該女病人的肺功能已回復七、八成，可走兩三層樓梯，「差唔多返番去未感染之前」，狀況良好。

他續稱，每四百、五百名到瑪麗醫院覆診的武肺康復者中，約30人出現不同後遺症，包括味覺、嗅覺未完全回復、四至五人肺部出現纖維化等，但他相信相關症狀在一年內有望完全康復。

被問到冬季疫情隨時再臨，孔繁毅預測在聖誕節前或會有較多留學生回港，輸入個案會增加，但若病毒沒有太大變異，做好機場和邊境感染控制，相信新一波疫情即使爆發，感染人數也不會太多，「一路直至有效疫苗出現前都要做好防疫措施」。