限聚令︱反智政府放寬6人飯聚卻維持4人限聚令 食肆：等位時要扮唔識？

限聚令等社交距離措施本周四屆滿，政府今午公佈由本周五（30日）起，餐廳營業時間可延至凌晨2點、可6人同枱，及可提升入場率至75%；惟4人限聚令將繼續延長。位於灣仔的「任你點車仔麵」 店主吳先生指，放寬食肆入座率至75%可能對生意有少許幫助，「員工做嘢都唔使咁驚」，因食環巡查或會減少。

他直言以往50%入座率「斬一半客」對生意影響極大，幾乎每月都蝕錢，希望新措施「坐多一個得一個」。

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吳先生對政府限聚令維持4人大感不解，「係咪要話佢哋出面等枱嘅時候就唔識，入到餐廳先識呢？」笑言：「我哋偉大政府嘅諗法可能我哋領略唔到，我哋個思維冇佢咁高。」

吳先生認為，疫情下市道整體氣氛不好，希望隨着放寬6人限桌令和酒吧開至凌晨，會多些市民出街，另外希望政府守好邊境疫情，「唔再爆發（生意）點都唔會太差」。

政府維持限聚令 華星冰室：叫等位食客企疏啲

灣仔「華星冰室」店舖經理梁先生指，放寬6人和75%入座率，對生意不會有太大增長，因店舖可能仍要坐疏少少大家才安心，不會再加枱，但希望午市能做多些生意，多些5、6人家庭光顧。

他對限聚令維持4人感到「怪怪哋唔係好明」，屆時惟有叫等位食客站疏一點，直言街上已很逼，維持4人限聚令意義不大，期望零確診多日後，政府可考慮讓食肆回復100%入座率。

同區日式餐廳「Cats' Eye」職員梁先生指，當局一日不減入座率都歡迎，但因枱數有限，不會預期生意有很大增長，期望日後再放寬搭枱和讓入座率回復正常。

梁先生又指，限聚令維持4人下，只能提醒等位食客留意有沒有執法人員，直言「矛盾嘅唔係室外定室內（人數限制不同），相信係個活動嘅性質」。他亦希望「有心人士」不要以為店家坐滿數枱客就等於違規，因店內其實已收起了一些枱。

市民質疑政府政策不一致 為阻遊行集會

從事銀行業的郭小姐指，政府放寬6人一枱卻維持限聚令4人，形容政策「好唔consistent」，認為多兩個人一枱不是放寬太多，自己不會約6人食飯，「驚佢話我喺街違反限聚令」 ，她直言政府根本都很難自圓其說，「個意圖好明顯，唔識幫佢解釋，但惟有遵守」。

學生江小姐形容政府限聚令政策「好唔make sense」，認識有朋友籌備結婚，雙方家長想約吃飯都很困難，「6個人即係點，大家一人坐3枱？」她又指平日約朋友多數前往party room或自己家中，認為如果在餐廳可一枱4個人，限聚令也絕對可放寬人數，「餐廳係除口罩，喺街係戴口罩，社交距離又較遠」，她認為政府只是不停找藉口維持4人限聚令。

她又認為許多餐廳未有做足防疫措施，政府推出措施前未有考慮到不同類型的餐廳大小和人手，指示不清晰。

文職張先生批評政府維持限聚令「都係唔想大家示威啫」，認為疫情回落應放寬限聚令，他自己會考慮約朋友6人食飯，但直言等位要4人很矛盾，相信市民未必會清楚法例，擔心被檢控。

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