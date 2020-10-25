武漢肺炎︱染疫留學生感愧疚 康復後捐3次血漿 冀給醫護「武器」救人

武漢肺炎疫情肆虐全球，至今未研發出有效而普及化的疫苗，惟目前醫學界發現確診者在感染武肺病毒後，身體會製造抗體對抗病毒，而經由康復者捐出的「恢復血漿」能有效治療重症病人。不過，要符合捐血漿條件的難度頗高，有第二波歐遊康復者至今捐3次血漿，直言希望回饋醫生救人。

Jacky是英國留學生，年初返港後確診，他認為當時確診對香港醫療系統造成負擔，感到愧疚，故當康復後發現身體有抗體，適合捐血漿，至今已捐了3次恢復血漿，份量足夠幫到3個重症病人，形容是希望給予醫護「武器」拯救病人。

港大內科學系臨床教授孔繁毅表示，恢復血漿治療成效佳，無明顯副作用，惟在篩選上有不少限制，包括必須為健康男性，年齡介乎18至60歲，抗體水平達到1：80或以上，即將血漿稀釋80倍後仍有效抑制病毒。他指，由於女性若曾懷孕，懷孕時的抗體可能會誘發病人出現肺部問題，故暫時只接受男性的血漿。

他指，普遍越重症的病人，其體內產生的抗體濃度就越高，合適者每兩星期可捐一次，現時反應頗為熱烈，有康復者捐了5次，現時剩餘的恢復血漿數量足夠約40位重症病人使用，一旦出現第四波疫情希望能派上用場。

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