賞你遊香港 旅發局斥500萬助業界搞免費本地團

港府上周二（20日）宣佈放寬本地遊人數至30人，香港旅遊發展局因應措施，同日推出「賞你遊香港」活動，巿民於本地零售或餐飲門巿消費滿800元，可換取本地遊名額一個，名額1萬個。

旅發局指，接近50個旅行社參與計劃，接待每位旅客可獲資助500元，以提供面值約500元或以上行程，即今次活動斥資約500萬元。相關本地團行程今日凌晨起上載至旅發局網站，首日先推出約20個行程，其餘待審批後陸續上架，巿民可於各旅行社報名。

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行程不可與「綠色生活本地遊」景點重叠

旅發局表示，今次計劃屬6月中推出「旅遊．就在香港」的第二階段，免費本地遊是送給市民的「禮物」，希望藉此促進經濟復蘇；而為免與「綠色生活本地遊鼓勵計劃」重叠，「賞你遊」行程不可包括該計劃的綠色景點。

當局續指，今年7月公開招標，並透過旅業網邀請業界就計劃提交建議書，其後設立評審委員會審核建議書。現有近50間旅行社行程符合資格參加計劃，因應政府最新規定，相關旅行團必須向旅議會登記行程，及簽署該會制訂的《本地遊防疫承諾書》，並通過其審批。

評審準則：行程最少4小時且有導遊全程講解

獲資助的本地團評審準則包括：至少有兩個景點、行程為最少4小時「深度遊」並有導遊全程講解；要提供一餐在餐廳享用及最少價值100元的膳食，以及提供專車或專船。現時已獲審批行程中，有涵蓋例如酒店自助餐、下午茶，或酒樓享用海鮮餐等。

有意報名人士要留意，必須持有最多2張於餐廳或零售門巿消費、合共800元或以上的機印收據，不能是手寫單據，而收據上要列有商戶名稱、消費項目、日期及金額才有效，並要將正本交予旅行社，不會獲得發還。

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