限聚令︱只許30人本地遊不放寬4人聚集 許樹昌認有牴觸：政府考慮政治經濟因素

政府今日（27日）宣佈放寬多項社交距離措施，包括食肆一枱最多6人及酒吧一枱最多4人，但限聚令維持最多4人，再次出現室內聚集人數多過室外的矛盾政策。

政府專家顧問、中文大學內科及藥物治療學系系主任許樹昌接受電視節目訪問，被問到本地遊一團最多30人，人數遠多於限聚令時，認為當中涉及政治因素；但他指政府處理疫情時要考慮不同因素，包括控制爆發、經濟及社會上不同群組市民的需要。

許樹昌接受電視節目「清心直說」訪問時，被問到上周政府放寬社交距離措施，包括婚禮最多50人，本地遊一團最多30人，但限聚令維持4人，是否涉及政治因素時表示，政府放寬有關婚禮及本地遊的人數上限是有特別目的，如婚禮不可有飲食，而且有戴口罩，做法安全。本地遊用膳時須遵守每枱最多人數，旅遊巴上的人數也有限制。他相信政府放寬本地遊人數，是考慮到相關從業員失業多個月，政府希望協助他們。

對於政府堅持限聚令最多4人，許重申，相信政府考慮放寬其他活動的人數上限時，有從經濟角度考慮；但他認為限聚令仍維持最多4人，是涉及一些政治因素，不過政府應付疫症時，需考慮不同因素，包括控制疫情、經濟及社會上不同群組市民的需要，過程中有困難，理論上容許本地遊一團最多30人與限聚令有牴觸，但當中涉及經濟考慮。

許樹昌又表示，理論上冬天是流感活躍季節，但若市民維持社交距離措施及戴口罩，今個冬季應不會有流感及武肺雙重爆發。但如果同時感染兩種病毒，病情可以很嚴重。

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