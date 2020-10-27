堵路男生案今開審 警員口供未有記錄特徵辯稱「寫得唔好」

去年11月大三罷行動期間，有示威者在西灣河一帶堵路，有男生被警方拘捕並控以一項公眾造成阻礙罪，案件今在東區裁判法院開審。拘捕涉案男生的警員庭上供稱，當日看見被告揹黑色背囊。不過，他在相關口供紙和記事冊內均無提及此事，惹來辯方質疑，直指這是認人的重要記認。警員今僅稱當時「寫得唔好」。

控方案情指，被告學生鄧楚豐（19歲）於去年11月13日與其他身份不詳人士在筲箕灣道與成安街交界，非法以磚頭和垃圾阻礙交通。

警員溫偉樂今在庭上供稱，當日接報到場驅散堵路的示威者，下車後看見40至50名示威者逃往興東商場方向，並且遠距離看見揹著黑色背囊的被告拋下手中石頭，然後迎面跑來，於是就將被告截停，此時另留意到被告的背囊上有彩色圖案。

辯方盤問時質疑，為何兩份口供與警員記事冊均無提及黑色背囊。警員回應指當時認為只記下被告身穿黑衣已經足夠。辯方繼續質疑謂：「當時個個都著黑衫，黑色有圖案的背囊唔係特殊特徵？」警員僅稱「自己寫得唔好」。

辯方又問，警員早前在口供寫的是現場有30至40人，如今在庭上卻稱是40至50人，質疑究竟確實人數是多少。警員稱是「口誤」，再改稱人數是30至40人。

辯方又指出，當時被告並無參與堵路，而是從附近一條行人天橋走下來，隨即被警員截查，質疑警員是純粹因為被告的年齡和衣著而作出判斷。警員不同意，又指自己視線從未離開過被告。聆訊下午繼續。

【案件編號：ESCC789/20】

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