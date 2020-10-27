Now新聞河蟹申作軍黨員評論聲稱因「事實不符」 港大消息：意指申非清華學者

Now新聞及財經資訊主管陳鐵彪被指下令，刪去教育界立法會議員葉建源評論獲推薦為港大副校長的申作軍，疑為中共黨員的片段。該台昨發聲明指，基於港大當日曾稱有媒體報道錯誤，改動是「基於審慎原則」。惟據港大消息人士當日向《蘋果》透露，傳媒報道「事實不符」之處，是指申作軍應為美國加州大學柏克萊分校學者，而非清華大學學者。加州大學柏克萊分校今日確認，申作軍是該校全職教員，惟校方沒有要求教員申報其政治聯繫。

上周五（23日）傳出有關申作軍獲推薦擔任港大副校長（研究）後，便有資料顯示申作軍由2014年起，為清華大學工業工程系黨委委員。教育界立法會議員葉建源於本月23日公開質疑，若申作軍是中共黨員，恐損害本港學術自由，Now新聞台有作報道。據了解，至24日凌晨及早上，正休假的陳鐵彪繞過採訪主任，兩度致電下令刪去有關片段，陳早前就事件回應《眾新聞》時曾稱「我認為唔適合咪落架囉！」

Now昨日聲明指，有關新聞播出後「得悉部份內容需待進一步核實，因而基於審慎原則作出若干編輯改動」，又指「港大校方亦在當天的回應聲明中指出有媒體的報道錯誤」。

港大於上周五晚上，回應申作軍及宮鵬獲薦任為副校長人選時，曾覆稱「大學的人事任命需通過所有程序才會作出公佈，現時不宜評論。相關報導有內容與事實不符」。《蘋果》接獲回覆後，馬上向校方追問報道內容與事實不符具體之處是甚麼，惟未獲回覆。但來自港大的消息人士當晚曾向《蘋果》透露，所謂「事實不符」之處是指申作軍應為加州大學柏克萊分校學者，而非清華學者，因其在該校教學及研究的時間比在清華大學多，亦是該校工業工程與運籌學系主席及講座教授。

加州大學柏克萊分校：申否認是中共黨員

港大消息人士當晚亦曾向《蘋果》表示，申作軍曾向港大中人否認自己是中共黨員，又聲稱不知為何會被清華大學列為黨委委員。從加州大學柏克萊分校的回覆可見，申亦向該校否認他是中共黨員。加州大學柏克萊分校工程學院助理院長Sarah Yang今日回覆《蘋果》查詢，確認申作軍自2004年以來是該校的全職教員，校方沒有要求其教職員或學生申報其政治聯繫，有關申作軍的政治聯繫可直接向他本人查詢，而申曾經向校方「自願分享」（voluntarily share）一則聲明，指有關他是共產黨員的說法不正確。

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