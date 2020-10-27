國泰大裁員︱機師工會要求勞工處介入 或申請禁制令阻資方推新約

國泰航空上周宣佈重組，削減約8,500職位，當中600名機師被裁，倖存的機師也面臨大幅減薪、減福利，當中底薪至少減約4成至6成。由國泰機師組成的香港航空機組人員協會（HKAOA），今午與勞工處代表會面。協會的秘書長 Chris Beebe於會後表示，已向處方表達要求機師短時間內考慮簽新約的不滿，並透露協會正在研究會否申請禁制令等法律行動。

雙方會面約1個半小時，Chris Beebe表示，勞工處代表於會面中聆聽他們的意見，他亦在會上向勞工處表達對國泰迫使機師於短時間考慮是否簽新約不公平，期望勞工處可以幫助他們與資方商討。

工會：不掌握簽署新約機師數目

據悉，國泰指明日（28日）前簽訂新合約機師可獲續聘2年，並能維持外籍機師的房屋及子女教育等津貼；限期過後，聘用期則減至1年。

Chris Beebe表示，目前不掌握有多少個機師簽署新約，資方不願意向他們透露。他強調，國泰給予機師考慮時間過少，一星期的時間不足以讓機師與家人等商討以做決定，做法是不公平。

被問到協會會否進行申請禁制令等法律行動，他指出，仍在研究中，坦言國泰於國際、香港享有高聲譽，如真的走到法律行動這一步，令人遺憾。他重申，希望有更多時間了解新合約內容，如退休安排等，日後能與國泰商討重組後的未來方向等問題。

勞工處：收約500宗有關權益查詢

勞工處回覆，至今收到約500宗有關國泰僱傭權益的查詢。處方表示，十分關注國泰航空公司的重組安排，一直與勞資雙方保持聯繫，就僱員的訴求，勞工處已向國泰航空清晰轉達，並要求國泰加強與員工的溝通，冀勞資雙方透過對話化解分歧。

勞工處重申，僱主如更改僱傭合約條款，應事先諮詢僱員，並給予員工充份時間考慮。除非僱主取得僱員同意，否則或會構成不合理更改僱傭合約條款，僱員可根據《僱傭條例》向僱主提出申索。

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