國泰大裁員︱國泰城外逾200員工排隊實名聯署 力抗「不平等條約」

國泰上周三大裁員後，首個簽署期限亦將於明天屆滿，遲於明日簽約者將不會獲發最多每月7,000元的3個月額外津貼。國泰空中服務員工會今爭取在限期前，與管理層第二次會面。在工會與資方密室談判之際，同時向會員發起聯署行動，呼籲倖存員工今午親赴國泰城簽名，就新合約的「不平等條約」，表態支持工會爭取4項訴求，包括延後簽約限期。

今午2時起，國泰城空地外「大打蛇餅」，聚集逾200名員工，排隊等候到工會辦公室實名聯署，國泰如臨大敵，派出數十名保安員於各個出入口戒備，又拉起膠帶分隔人龍。受限聚令所限，員工只能每4人一組，輪候電梯到工會辦公室簽署。

員工盼集合力量向國泰施壓

任職機艙服務員6年吳先生特意重返國泰城參與聯署行動，排隊等候逾兩小時仍然堅持，他説「工會需要我哋支持」，靠員工的集體力量向公司施壓。他指，個人暫未決定會否簽新合約，視乎談判結果會否帶來轉機，「睇吓份合約會否有轉彎嘅餘地，始終都要抱有希望」。但他直言資方立場強硬，即使聯署無用，亦可趁今日與同事見面，「自己都可能差唔多要離開啦，係一個好好嘅機會say goodbye」 。

國泰大裁員消息已流傳多月，有員工雖然倖存下來，但仍積極發展副業謀出路。5年年資的機艙服務員陳小姐最近開設網店賣手作婚宴花球，今特意抽空到國泰城參與工會發起的聯署，還手持多盒產品，待稍後和客人交收。她表示，新合約條款苛刻，對公司感到心灰意冷。對於首個限期逼近，她感到矛盾，暫時仍未決定會否簽新合約，會視乎公司會否讓步再作決定。

投身國泰已18年的前國泰工會理事鄒先生批評，國泰突然空降一份全新合約，等於把歷屆工會「用血用汗」為員工爭取的福利一筆勾銷，違背了過去簽署的所有協定，不單止打擊國泰員工，甚至對香港工運帶來嚴重衝擊，響起了重大警號。他指，聯署行動正正向公司表態，「無論發生咩事，成班員工都係企喺工會後面」。

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